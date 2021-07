13 lug 2021 08:50

“NON HO ESULTATO PERCHÉ NON AVEVO CAPITO CHE AVEVAMO VINTO” – GIGIO DONNARUMMA È RIMASTO PARALIZZATO DOPO AVER PARATO IL RIGORE DECISIVO PERCHÉ NON CI AVEVA CAPITO UNA MAZZA – “ERO ANCORA GIÙ PER IL RIGORE DI JORGINHO, PENSAVO CHE AVESSIMO PERSO. HO GUARDATO L’ARBITRO PER CAPIRE SE ERA TUTTO OK, POI QUANDO HO VISTO I COMPAGNI VENIRE VERSO DI ME, NON HO CAPITO PIÙ NIENTE…” - VIDEO