“NON IMITAVO GLI ASIATICI, SCHERZAVO SUL MIO VISO E LE MIE RUGHE” – LA TENNISTA SPAGNOLA PAULA BADOSA, COMPAGNA DI TSITSIPAS, FINISCE NELLA BUFERA PER UNA FOTO PUBBLICATA SUI SOCIAL IN CUI MIMA GLI OCCHI A MANDORLA: "SONO DISPIACIUTA, NON SAPEVO FOSSE UN GESTO OFFENSIVO. ERRORE MIO, IO AMO L'ASIA E HO MOLTI AMICI ASIATICI” (COME QUELLI CHE DICONO DI AVERE MOLTI AMICI GAY…)

Da corrieredellosport.it

paula badosa

Paula Badosa è finita nella bufera sui social. La tennista spagnola, compagna di Tsitsipas e che si sta riprendendo dopo un lungo periodo di infortuni, ha fatto infuriare gli utenti con la sua ultima foto pubblicata, arrivando fino alle accuse di razzismo.

Badosa, bufera sui social: cosa è successo

A scatenare la bufera è stata la foto condivisa dopo il torneo di Pechino dal suo allenatore, Pol Toledo, che l'ha fotografata mentre usava le bacchette per fingere di avere gli occhi a mandorla. La "battuta" non è stata apprezzata sui social, dove anzi è stata duramente criticata dovendo rispondere alle accuse di razzismo: "Non avrei mai pensato che questa foto si potesse interpretare in questo senso.

tsitsipas badosa

Non imitavo gli asiatici, scherzavo sul mio viso e le mie rughe. Io amo l'Asia e ho molti amici asiatici". Ma anche questa spiegazione non è bastata agli utenti, con la bufera che si è ampliata portando ad un nuovo messaggio della Badosa per mettere fine a tutto: "Sono davvero dispiaciuta, non sapevo che questo gesto fosse così offensivo. Errore mio, me ne assumo la piena responsabilità. Questi errori mi faranno imparare per la prossima volta. Spero possiate capire, vi amo tutti".

tsitsipas badosa tsitsipas badosa paula badosa tsitsipas tsitsipas badosa