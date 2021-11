10 nov 2021 15:53

“NON SI POSSONO TRATTARE LE PERSONE COME BESTIE" – EZIOLINO CAPUANO SHOW DOPO LA SCONFITTA DEL SUO MESSINA CONTRO IL CATANZARO: L’ALLENATORE DEI SICILIANI HA RIVELATO ALCUNI RETROSCENA - “SIAMO STATI 6 ORE IN MEZZO ALLA STRADA, SENZA MANGIARE. SIAMO DOVUTI ANDARE IN UNA FARMACIA DOVE CI HANNO TENUTO TRE ORE E MEZZA PER FARE I TAMPONI. SIAMO ARRIVATI ALLO STADIO 40 MINUTI PRIMA DEL CALCIO D'INIZIO. QUELLA DI OGGI È UNA DELLE PAGINE PIÙ BRUTTE DEL CALCIO” - VIDEO