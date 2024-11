“NON SONO GENTILE E NON SONO UNA BRAVA PERSONA. NON ME NE FREGA UN CAZZO, NON RIESCO A TROVARE PACE” – MIKE TYSON VUOTA IL SACCO IN UNA INTERVISTA AL “TELEGRAPH”: “NON FARÒ DI TUTTO PER BACIARE IL CULO A QUALCUNO SOLO PERCHÉ ABBIA UNA BELLA GIORNATA, NON SONO QUEL TIPO DI RAGAZZO” – A 58 ANNI VA SUL RING CON UNO CHE NE HA 27. OVVIAMENTE PER SOLDI: INCASSERÀ 15 MILIONI DI STERLINE -“DESIDERO ARDENTEMENTE IL BRIVIDO DI COLPIRE DI NUOVO QUALCUNO IN BOCCA” – L’AMORE PER I PICCIONI VIA DI FUGA AL BULLISMO SUBITO DA BAMBINO E LA TRAGEDIA DELLA FIGLIA DI 4 ANNI, MORTA DOPO…

“Non c’è niente di gentile in me. Non sono una brava persona. Sono una persona perbene nel senso che cerco di fare la cosa giusta, ma non sono una brava persona”. Mike Tyson ci tiene. Ed è meglio non farlo incazzare. Il suo brand da “uomo più cattivo del pianeta” sta trainando il match epocale contro lo youtuber Jake Paul, che sarà trasmesso da Netflix. Una baracconata. Però Oliver Brown che l’ha intervistato per il Telegraph dice che “l’espressione accigliata selvaggia sul suo viso indica che il sentimento è genuino”.

“Non rendo felici le persone senza motivo. Sono semplicemente quello che sono. Non sto cercando di fare amicizia, è fondamentalmente quello che sto dicendo. Non voglio fare amicizia con te, non mi interessa se non mi metti sulla tua barca o sul tuo yacht, non me ne frega un cazzo. Non sarò mai gentile con nessuno”.

“Essere un bravo ragazzo significa cercare amici, fare di tutto per rendere felice qualcuno. Non farò di tutto per baciare il culo a qualcuno solo perché abbia una bella giornata, non sono quel tipo di ragazzo. Trascurare se stessi per la felicità di qualcun altro? Non lo farò. Ora lo capisci, vero?”.

In realtà Tyson, scrive il Telegraph, in passato “ha parlato in modo poetico del suo amore per i piccioni, sostenendo che erano una via di fuga dal bullismo che ha subito da bambino per essere sovrappeso. Ha preso parte a un esperimento televisivo di scambio di vita con un infermiere del Michigan, rimanendo visibilmente commosso dalle difficoltà di chi non ha un’assicurazione medica. E nonostante l’incomprensibile tragedia del 2009 della figlia di quattro anni Exodus, morta dopo essere stata strangolata da una corda attaccata a un tapis roulant, ha trovato la forza interiore per non soccombere alla dipendenza o alla disperazione”.

Non ha praticato la boxe seriamente per 19 anni. “Tutta la mia vita è stata uno spreco”, si lamentò allora. “Sono un fallito. Voglio solo scappare”. Ora ne ha 58, e va sul ring con uno che ne ha 27. Ovviamente per soldi: incasserà 15 milioni di sterline da “questo esperimento raccapricciante”. “Lui dice che in verità desidera ardentemente il brivido di colpire di nuovo qualcuno in bocca”.

“Non sono mai contento, quindi immagino di non avere pace. Ho sicuramente più responsabilità. Non lo so, è tutto più pratico di prima. Ho figli, ho una moglie, ho delle faccende. Ho delle cose da fare. Quando ero campione non avevo niente di sostanziale da fare. Festeggiare, bere, donne, parlare di merda. Non c’era sostanza allora.”

