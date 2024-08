“NON LE SONO MAI STATO INFEDELE” – ALVARO MORATA DICE CHE NON HAI MESSO LE CORNA A ALICE CAMPELLO E IL BOTTA E RISPOSTA CON L'EX - “GENTE” PUBBLICA LE FOTO DI UN SOLITARIO ALVARUCCIO CHE FA SHOPPING A VIA MONTENAPOLEONE A MILANO IN COMPAGNIA DELLA MAMMA. ALLA FINE MORATA HA TROVATO ANCHE UNA BELLA SORPRESINA DA PARTE DI UN “GHISA”, COME SI CHIAMANO GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE MENEGHINI: UNA…

Maria Elena Barnabi per “Gente”

ALVARO MORATA GENTE

Che bello tuffarsi nel potere consolatorio dello shopping. Quando ci succede qualcosa di brutto, farci un piccolo regalo pazzo ci fa stare subito meglio. E quindi non stupisce vedere il campione di calcio spagnolo Alvaro Morata che, fresco di separazione dalla moglie Alice Campello, per consolarsi fa shopping in una delle strade più lussuose del mondo: via Montenapoleone a Milano, la città in cui si è appena trasferito in seguito a un ingaggio milionario siglato con il Milan.

Non è da escludersi che il campione abbia deciso di rifarsi il look in vista di nuove conoscenze: per ora la ex moglie e i quattro figli non hanno lasciato Madrid per seguire il calciatore e, anzi, pare che la causa della separazione, o una delle possibili cause, possa essere stata l’ennesimo trasferimento.

Dopo aver annunciato sui social la separazione dalla moglie il 12 agosto dopo 7 anni di matrimonio («Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli, che sono, senza dubbio, la cosa migliore che abbiamo mai fatto», ha scritto), Morata è intervenuto alla tv spagnola dicendo: «Sono devastato, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita. Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco».

ALVARO MORATA 3 GENTE

Poco dopo però lei è intervenuta sui social per smentire che la causa della separazione fosse il trasferimento a Milano... Stanno già volando gli stracci?

IL RICORDINO SULL’AUTO

In queste foto esclusive vediamo il calciatore entrare e uscire carico di borse da varie boutique di lusso, come Gucci e Louis Vuitton in compagnia della madre, Susana Martin Ramos, una bella signora alla quale il calciatore è molto legato, e del compagno di lei, l’affascinante signore francese Thierry Gug, con cui Susana sta da diversi anni. A luglio la madre era intervenuta alla tv spagnola per difendere il figlio dalle numerose critiche che gli erano piovute addosso in seguito alla decisione di andare al Milan.

alice campello morata

«Posso capire le critiche al giocatore, che può anche non piacere, ma non accetto in alcun modo gli attacchi alla sua persona», aveva detto lei. Alla fine dello shopping l’allegra compagnia ha trovato sulla Bmw del calciatore anche una bella sorpresina da parte di un “ghisa”, come si chiamano gli agenti di polizia locale meneghini: una multa per divieto di sosta. Benvenuto a Milano, Alvaro!

milan torino morata morata e alice campello morata alice campello 44 FEDEZ - ALVARO MORATA - ALICE CAMPELLO - CHIARA FERRAGNI ALVARO MORATA - ALICE CAMPELLO - CHIARA FERRAGNI - FEDEZ alice campello alvaro morata