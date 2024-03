22 mar 2024 09:15

“NON TORNO CON QUESTA DIRIGENZA CHE NON MI HA MAI CERCATO” – FRANCESCO TOTTI FA L’OFFESO CON I FRIEDKIN: “ALLA ROMA NON DICO NO MA NON DIPENDE DA ME” – SU DYBALA: “DA DIRIGENTE CI PENSEREI A RINNOVARE IL CONTRATTO DI PAULO PERCHÉ GIOCA IL 50% DELLE PARTITE MA E’ IL MIGLIORE GIOCATORE GIALLOROSSO, SONO IL PRIMO AD AVERLO VOLUTO. IO NON SONO UN DIRIGENTE, HO FATTO UNA RIFLESSIONE DA TIFOSO”