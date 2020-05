1 mag 2020 09:03

“NON VOGLIAMO UNO SCUDETTO A TAVOLINO. NON SIAMO L’INTER”. E ANDREA AGNELLI METTE “LIKE” - IL PRESIDENTE DELLA JUVE APPREZZA UN POST DI UN TIFOSO E CONFERMA LA LINEA: SE LA SERIE A NON RIPARTE, IL CLUB BIANCONERO NON RIVENDICHERÀ L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO