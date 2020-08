“NON VOGLIO PRENDERMI IL COVID, HO GIÀ AVUTO PROBLEMI POLMONARI” – SERENA WILLIAMS SI PREPARA PER GLI US OPEN, MA RINUNCIA AD ANDARE IN HOTEL CON GLI ALTRI TENNISTI: “SAREBBE UN GROSSO RISCHIO. IN UNA CASA SOLO PER ME NON CI SONO GLI ADDETTI ALLE PULIZIE E ALTRE PERSONE. VOGLIO SAPERE DOVE VANNO TUTTI COLORO CHE INCONTRO, VOGLIO ASSICURARMI CHE SIAMO TUTTI ALL’INTERNO DI QUESTA BOLLA GIGANTE…”

Marco Calabresi per "www.corriere.it"

serena williams

La storia è nota: molti, visto il periodo, considerano i prossimi Us Open non un vero torneo dello Slam, vista la già sicura assenza di sei delle prime 10 giocatrici del mondo.

C’è chi vorrebbe un asterisco accanto al nome del vincitore nell’albo d’oro, e poi c’è Serena Williams, che a quasi 39 anni (li compirà a settembre) punta a eguagliare il record di 24 Slam di Margaret Court.

serena williams con la figlia

Sono note anche le norme anti-Covid per gli US Open, che saranno preceduti - sempre a Flushing Meadows - dal torneo di Cincinnati: tutti i giocatori nella «bolla», controllati in hotel, mentre chi sceglie un appartamento esterno deve farlo per comprovati motivi e pagando di tasca propria l’affitto della casa stessa (circa 40.000 dollari) e la sicurezza h24.

djokovic meme

Lo ha già fatto Novak Djokovic, ha scelto di farlo anche Serena Williams, tornata in campo già nel torneo di Lexington, in cui ha battuto la sorella Venus prima di perdere da Shelby Rogers (numero 116 del ranking Wta): «Voglio essere qui, ma ho problemi polmonari. Per questo ho capito che essere in hotel con gli altri giocatori sarebbe stato un grosso rischio. In una casa solo per me, invece, non ci sono gli addetti alle pulizie e altre persone: avevo bisogno di riposare la mente in modo da poter esibirmi a New York».

serena williams

Problemi polmonari che si manifestarono sotto forma di embolia anche durante il travaglio prima di dare alla luca sua figlia Alexis Olympia, nel settembre 2017. «È un bene che ci sia questo regolamento che prevede la presenza di persone che devono assicurare che nessuno vada in discoteche e ristoranti - ha aggiunto nel Media Day che precede l’inizio delle competizioni americane -. Voglio sapere dove vanno tutte le persone che incontro, voglio assicurarmi che siamo tutti all’interno di questa bolla gigante, attenendosi alla parola data, con onestà».

serena williams con il marito alexis oanian

Mascherina, occhiali protettivi sempre sul viso e integratori vitaminici per rafforzare il sistema immunitario («Visti i miei problemi di salute pregressi non voglio ammalarmi, e se mi ammalo, voglio che l’infezione avvenga con la forma più benigna»): così Serena dà la caccia al record.

serena williams serena williams 1 serena williams serena williams serena williams us open 2 serena williams us open 3 federer serena williams serena williams us open 4 serena williams serena williams serena williams serena williams 4 serena williams