Francesco Persili per Dagospia

“Devi soffrire”. Daniele Garozzo combatte spronato dalle urla del suo allenatore, stringe i denti per il solito problema alla gamba che gli aveva dato noia anche nei precedenti assalti, ma alla fine si deve arrendere al rivale di Hong Kong Cheung (15-11). Lo schermidore siciliano conquista, 5 anni dopo Rio, un argento nel fioretto individuale. È la nona medaglia italiana ai Giochi di Tokyo (la 127esima della scherma, il bancomat olimpico dell’Italia). Fallisce il tentativo di eguagliare 101 anni dopo lo storico primato della leggenda dello scherma Nedo Nadi, il primo italiano a vincere due ori olimpici nel fioretto individuale.

Dopo aver rischiato di essere eliminato in mattinata contro il giapponese Matsuyama ed aver infilzato, nonostante i problemi alla gamba, nei quarti il francese Lefort, numero 3 del mondo, l’azzurro ha spazzato via dalla pedana in semifinale Takahiro Shikine per 15-9 e ha lottato nell’ultimo atto con Cheung prima del riacutizzarsi del problema muscolare alla coscia destra. Ironie sui social per l’euforia iniziale del commento Rai: “Oggi non ce n’è per nessuno”

Riccardo Cucchi, ex voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, si è esaltato su Twitter per le stoccate “limpide e pulite” messe a segno da Garozzo: “Un piacere vederlo tirare”.

Ogni giorno il fiorettista quasi 29enne si divide tra la sala d'armi e i libri di Medicina, è fidanzato con la collega Alice Volpi, scoppiata in lacrime dopo aver perso ieri la finale per il terzo posto nel fioretto femminile. A Rio lo schermidore siciliano corse ad arrampicarsi sugli spalti per baciarla dopo l’oro olimpico.

Sui social sono stracult le sue foto commentate con ironia dagli altri fiorettisti azzurri, a cominciare da Andrea Cassarà: “È inutile Daniele che metti ste fotografie da pseudo figo. Fai schifo sei bruttissimo. Foconi è bello e ti ho detto tutto…”

