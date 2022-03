“ORA E’ IL MOMENTO DI MOSTRARE DI AVERE LE PALLE” - L'UCRAINO DEL WEST HAM YARMOLENKO SFERZA I GIOCATORI RUSSI: "DA NOI UCCIDONO I BAMBINI, VOI NON DITE NIENTE?" IL MESSAGGIO ERA RIVOLTO A MIRANCHUK (DELL'ATALANTA), CHERYSHEV (DEL VALENCIA) E DZYUBA (DELLO ZENIT, CAPITANO DELLA NAZIONALE), CHE GLI HA RISPOSTO IN MODO DURISSIMO: "FACILE PARLARE CON IL CULO AL CALDO NELLE VILLE IN INGHILTERRA” – VIDEO

Andriy Yarmolenko, calciatore della Nazionale ucraina e del West Ham, club londinese, ha postato sui social un video in cui rimprovera i giocatori russi per il loro silenzio sull'invasione del suo Paese, esortandoli a unirsi e a mostrare le p*** nella vita reale, non solo sui social.

Yarmolenko ha taggato alcuni calciatori come Aleksei Miranchuk (dell'Atalanta), Denis Cheryshev (del Valencia) e Artem Dzyuba (dello Zenith San Pietroburgo, capitano della Nazionale), che gli ha risposto su Instagram in modo durissimo: "Ad alcuni colleghi che posano il proprio c**o nelle ville in Inghilterra e dicono cose cattive dico: questo non può offenderci, perché comprendiamo tutto! Sono contro la guerra ma anche orgoglioso di essere russo".

