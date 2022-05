“PAPÀ, HAI VISTO? IL ROVESCIO STASERA HA FUNZIONATO BENE”. FLAVIA PENNETTA RIVELA A DAGOSPIA LE PRIME PAROLE CHE IL FIGLIO FEDERICO, 5 ANNI, ALLA SUA PRIMA USCITA TENNISTICA, HA RIVOLTO AL PADRE, FABIO FOGNINI, DOPO LA VITTORIA SU THIEM AGLI INTERNAZIONALI – “IL COMPLETO DI FABIO CHE SEMBRA UN PIGIAMA? A ME NON FA IMPAZZIRE, MA A LUI PIACE MOLTO” – IL POSSIBILE DERBY CON SINNER - “FABIO NON È NELLA PARTE FINALE DELLA CARRIERA. È CONCENTRATO SU CIÒ CHE STA FACENDO E...” – VIDEO+FOTO BY MEZZELANI

¡Showtime en Roma! ??? Puntazo entre Thiem y Fognini.pic.twitter.com/2NbesZ32kX — Set Tenis (@settenisok) May 9, 2022

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Francesco Persili per Dagospia

FOGNINI E IL FIGLIO

“Papà, hai visto? Il rovescio stasera ha funzionato bene”. Flavia Pennetta rivela a Dagospia le prime parole che il figlio Federico, 5 anni, alla sua prima uscita tennistica, ha rivolto al padre, Fabio Fognini, dopo la vittoria su Thiem al primo turno degli Internazionali.

“Una serata magica, emozionante, soprattutto per Federico – prosegue l’ex tennista vincitrice degli Us Open nel 2015 - Era talmente contento che quando è venuto a piovere, si è messo a ballare sotto la pioggia e oggi è tutto raffreddato”.

fabio fognini in allenamento foto mezzelani gmt128

Il primo dei tre figli della coppia d'oro del tennis italiano appena ha visto il padre gli ha ricordato i consigli dati prima di scendere in campo: “Mi raccomando il rovescio. Te l’avevo detto io…”.

Fognini si gode il feeling ritrovato con il pubblico romano. E le battute sul completo che sembrava un “pigiama”? “A me non fa impazzire ma a lui piace molto”, spiega Flavia Pennetta. Nonostante gli acciacchi e i 35 anni, il tennista ligure non pensa al ritiro. “Fabio non è nella parte finale della carriera. Non pensiamo al dopo, è concentrato su ciò che sta facendo”.

FOGNINI PENNETTA

Federico seguirà le orme paterne nel tennis? “Fabio quando sente questi discorsi storce il naso perché da genitore soffrirebbe troppo. L’importante è che Federico faccia sport, poi sceglierà lui quale”.

Nel frattempo in campo tornerà Flavia Pennetta, a Parigi giocherà il torneo delle leggende con Francesca Schiavone: “Chi è più in forma? Lei ha sconfitto un tumore, io ho avuto 3 figli. In due non ne facciamo mezza…”, sorride l’ex tennista.

fabio fognini in allenamento foto mezzelani gmt127

Al secondo turno può esserci il derby tra Fognini e Sinner, il “vecchio leone” contro la giovane promessa. Anche qui un passaggio di testimone come tra Nadal e Alcaraz. “Diciamo che Sinner deve migliorare fisicamente ma può arrivare allo stesso livello di Alcaraz”. E Fognini? “E’ carico, determinato, molto propositivo”. Se derby sarà, occhio al vecchio gladiatore del Foro…

fognini pennetta ristorante forte milano FOGNINI PENNETTA pennetta fognini fabio fognini in allenamento foto mezzelani gmt124 fabio fognini in allenamento foto mezzelani gmt126 fognini pennetta fabio fognini in allenamento foto mezzelani gmt120 fabio fognini in allenamento foto mezzelani gmt122 fabio fognini in allenamento foto mezzelani gmt121 fabio fognini in allenamento foto mezzelani gmt125 fabio fognini in allenamento foto mezzelani gmt123 fognini fognini pennetta fognini PENNETTA PENNETTA SCHIAVONE 7 fognini pennetta PENNETTA FOGNINI 6 PENNETTA 5 PENNETTA 4 PENNETTA SCHIAVONE 7 fognini dedica a pennetta PENNETTA 5 FOGNINI PENNETTA fognini pennetta fognini pennetta pennetta fognini fognini pennetta