“PECCO” RIPARTE A TUTTO GAS! – BAGNAIA HA VINTO IL GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO, PRIMA GARE DEL MONDIALE 2023DI MOTOGP – IL PILOTA DELLA DUCATI, CAMPIONE DEL MONDO IN CARICA, HA PRECEDUTO L'APRILIA DI MAVERICK VINALES E ALL'ALTRA DUCATI DI MARCO BEZZECCHI DEL TEAM VR46 – MARQUEZ TRAVOLGE OLIVEIRA. FISCHI E POLEMICHE – VIDEO

Estratto da www.corrieredellosport.it

Pecco Bagnaia vince il Gran Premio del Portogallo, valevole per la prima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Dopo aver vinto la prima Sprint della storia al sabato, il campione in carica della Ducati si prende anche la gara domenicale e consolida la prima posizione della classifica piloti dopo il weekend inaugurale della stagione. Sul podio salgono altre due moto italiane: al secondo posto, infatti, c'è l'Aprilia di Maverick Vinales davanti all'altra Ducati di Marco Bezzecchi del team VR46. Quarto posto per Johann Zarco davanti a Alex Marquez. Solamente ottavo Fabio Quartararo, mentre sono out per caduta Miguel Oliveira, Marc Marquez e Jorge Martin.

Oliveira scatta subito in partenza guadagnando la prima posizione. Bagnaia riesce ad andare in testa dopo poco più di un giro, mentre un errore di Marquez, però, mette fuori gioco sia lui che Oliveira: nel tentativo di staccare a curva 3 per superare Martin, il numero 93 butta giù il portoghese e venendo costretto al ritiro sotto una pioggia di fischi del pubblico di casa. Bagnaia tenta la fuga ma Vinales lo segue a ruota, perdendo un po' di terreno verso metà gara. Le posizioni per il podio si congelano a pochi giri dal termine, con Bezzecchi che prende il largo sugli inseguitori e blinda il terzo posto. […]

PECCO BAGNAIA pecco bagnaia su ducati vince il gp del portogallo di motogp