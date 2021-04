“PEREZ SI CREDE IL MESSIA E METTE IL CALCIO AL DI SOTTO DI LUI, AGNELLI HA TRADITO I CLUB”- IL "FILOSOFO" JORGE VALDANO SMONTA LA SUPERLEGA E SPARA A ZERO CONTRO I PRESIDENTI DI REAL E JUVE – “LA GUERRA NON L'HA VINTA LA UEFA, MA L'HA VINTA LA GENTE, I TIFOSI INGLESI. MA LA CADUTA DELLA SUPERLEGA NON MI HA SORPRESO. E QUESTA STORIA CI DICE CHE NON POSSIAMO SOTTOVALUTARE I…”

Critiche e ancora critiche per Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid, principale promotore della Superlega, non si arrende e stavolta va in radio a spiegare quello che prevedeva (e prevede tuttora di fare) creando un campionato d'elite per venti squadre ricche e famose. El Presi ce l'ha con tutti, dalle inglesi che si sono sfilate alla UEFA, ma sa benissimo che sono altrettanti quelli che ce l'hanno con lui.

La comunicazione del progetto Superlega non è stata poi così ben curata e il numero uno del Santiago Bernabeu ne è uscito abbastanza male, soprattutto per l'intervista a El Chiringuito a notte fonda in cui ha dato l'impressione di considerarsi un po'...il padrone del pallone.

MESSIA - E tra i tantissimi rimproveri, non può mancare quello di chi è stato un grande ex del Real, ma che soprattutto è un apprezzatissimo uomo di calcio: Jorge Valdano. L'ex direttore generale dei Blancos conosce bene Perez, considerando che è stato proprio l'attuale presidente a inserire l'argentino nei quadri societari del Bernabeu. Eppure, parlando a El Transistor di Onda Cero, Valdano non risparmia frecciate al numero uno del Real.

“Credo che tu non ti possa presentare al Chiringuito come se fossi il Messia, mettendo lo stesso calcio al di sotto di te". Comunque, ce n'è anche per il presidente della Juventus, che si becca del traditore...anche in Spagna. "Agnelli era il rappresentante di 200 club e li ha traditi. Non è stato un qualcosa di rispettabile!".

TIFOSI - Per Valdano, comunque, quello che va sottolineato è come sia stato il pubblico, la gente comune, a causare quel no diffuso che poi ha convinto le inglesi a lasciar stare il progetto. Un qualcosa che, chiosa l'argentino, non poteva che succedere oltremanica. "La guerra non l'ha vinta la UEFA, ma l'ha vinta la gente, i tifosi inglesi.

C'è una differenza culturale molto ampia quando si parla di calcio in Spagna e quando lo si fa in Inghilterra. Ma la caduta della Superlega non mi ha sorpreso. E questa storia ci dice che non possiamo sottovalutare i tifosi". Un qualcosa che Florentino Perez farà meglio ad appuntarsi, se ha intenzione di provare di nuovo la secessione.

