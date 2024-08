IL “PEZZOTTO” STA VINCENDO LA PARTITA – CON LA SERIE A, RIPARTE ANCHE LA GUERRA AI “PIRATI” DEL CALCIO, CHE ORA POSSONO CONTARE SU APP AVANZATE CHE PERMETTONO DI GUARDARE LE PARTITE SULLE SMART TV, CON RISCHI ABBASTANZA LIMITATI – LA LEGA CALCIO PERDE UN ROUND IN TRIBUNALE CONTRO IL GIGANTE STATUNITENSE CLOUDFLARE – E LA CONSIP INDIRÀ UNA GARA PER REALIZZARE UN NUOVO SCUDO CONTRO LA PIRATERIA, VISTO CHE...

Estratto dell’articolo di Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

pezzotto - calcio

Riparte, con la Serie A, la guerra ai pirati del calcio. Una guerra tutt’altro che vinta. Applicazioni avanzate stanno aiutando gli abbonati illegali a guardare le partite sulle smart tv, con rischi abbastanza limitati. Intanto la Lega Calcio perde un round in tribunale contro il gigante statunitense Cloudflare. E il Garante AgCom reclama allora un nuovo scudo anti-pirateria, più forte dell’attuale.

In queste ore proprio il Garante AgCom studia delle app in sé legittime, che finiscono anche nelle mani sbagliate. Queste app di uso comune proteggono la nostra navigazione in Rete dagli occhi indiscreti - ad esempio - dei motori di ricerca, cacciatori di dati personali. Le stesse app permettono però agli abbonati alpezzotto di guardare i canali pirata in forma anonima, senza lasciare traccia dei loro percorsi sul web.

guerra ai pirati del pezzotto

Il merito è di una schermatura nota (la tecnologia Vpn) da tempo disponibile sugli smartphone. Il guaio è che adesso le Vpn si diffondono a macchia di leopardo anche sulle smart tv promettendo l’impiego di software simili a quelli in uso agli eserciti, e in cambio di pochi euro.

In questo quadro, il Garante Ag-Com accende un faro su un’app specifica per smart tv, creata da una società con sede legale nell’Ue. [...] Ma sarà possibile arrivare a tanto se l’applicazione non è di per sé illegittima?

PEZZOTTO IPTV

La strada è in salita, come dimostra l’ordinanza che il Tribunale di Milano ha emesso il 27 luglio 2024. Il Tribunale ha esaminato un ricorso urgente della Lega Calcio contro Cloudflare. Al ricorso, depositato anche ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile, si sono associate sia Dazn e sia Sky. Il ricorso si concentra su alcuni strumenti di Cloudflare. Sono le famose Vpn per gli utenti comuni; ma anche «il Cdn, il DNS Autoritativo e il reverse proxy».

pezzotto

Tutte tecnologie - in sé «neutre», precisa il giudice - che anche le centrali criminali impiegherebbero per mettere in piedi i canali pirata. Ora, nella sua ordinanza, il Tribunale di Milano sostiene che il ricorso della Lega Calcio non prova una complicità consapevole di Cloudflare con i pirati o sue responsabilità dirette.

La Lega Calcio ha anche chiesto che Cloudflare fosse obbligata ad accreditarsi, cioè ad iscriversi all’attuale scudo anti-pirateria che l’AgCom ha schierato nello scorso Campionato e che tuttora usa. È la piattaforma che oscura tante pay-tv illegali entro i primi 30 minuti dall’inizio delle partite (210 nella prima giornata di questa A, solo su segnalazione di Dazn). Accreditarsi allo scudo avrebbe obbligato Cloudflare a condividere con il Garante AgCom ogni informazione utile all’affondamento dei criminali che si fossero appoggiati alle tecnologie della società Usa. [...]

polizia blitz streaming illegale

Lo scudo contro la pirateria che la Lega Calcio donò all’Ag-Com il primo agosto 2023 - andrà infine in pensione. Sarà sostituito da una piattaforma più solida. Su incarico proprio di AgCom, la Consip indirà una gara perché un fornitore privato realizzi lo “Scudo 2”. Il primo scudo, per capire, ha toccato un punto di saturazione.

In un anno, ha bloccato 18.000 pay-tv illegittime, il massimo di capienza che poteva sostenere. E oggi continua a funzionare perché alcuni blocchi, dei 18.000, sono stati revocati. [...]

guerra al pezzotto pezzotto - calcio