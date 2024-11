29 nov 2024 15:01

“DEL PIERO? AL MOMENTO NON C’E’ UNA CANDIDATURA” – CAIRO, CHE FACEVA PARTE DEL FRONTE ANTI-GRAVINA LOTITO-DE LAURENTIIS CHE PENSA DI LANCIARE COME FRONTRUNNER "PINTURICCHIO", SI RIPOSIZIONA SUBITO NELLA PARTITA SULLE ELEZIONI IN FIGC: “GRAVINA HA FATTO ANCHE BENE IN CERTI MOMENTI. È STATO MOLTO BRAVO DURANTE LA PANDEMIA DOVE È RIUSCITO A TENERE LA BARRA DRITTA” – L’ATTUALE PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO PUNGE I SUOI NEMICI E LI INVITA A USCIRE ALLO SCOPERTO: “DEL PIERO? QUALCUNO LO DEVE CANDIDARE” – DAGOREPORT+VIDEO