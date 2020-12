“PRENDITI CURA DI LEI E DEL MIO ANGELO” - L'ULTIMO, STRAZIANTE MESSAGGIO DI MARADONA PER IL FIGLIO. DIEGO SI RIVOLGE AL FIDANZATO DELLA SUA EX COMPAGNA VERONICA OJEDA MADRE DEL SUO ULTIMOGENITO DIEGUITO FERNANDO - L'EX CALCIATORE ARGENTINO CHIUDE DICENDO: "GUARDA, HO MOLTI FIGLI MA QUESTO MI TOGLIERÀ L’ULTIMO CAPELLO GRIGIO. UN ABBRACCIO"… - VIDEO

Da corrieredellosport.it

Diego Armando Maradona se ne è andato all'età di 60 anni; in tutto il mondo si continua a parlare della sua morte, delle cause, dei retroscena e di ogni particolare che riguarda la sua scomparsa.

In Argentina, il programma messo in onda da Luis Ventura "Secretos Verdaderos", della televisione argentina America Tv, ha reso pubblico quello che la trasmissione considera l'ultimo messaggio audio di Maradona, mandato poche ore prima di morire. L'ex Pibe de Oro si rivolge al nuovo fidanzato di Veronica Ojeda (sua ex compagna e madre del suo ultimogenito Dieguito Fernando).

Ecco il contenuto dell' audio messaggio divulgato dal programma televisivo argentino: "Ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che è ora sta con te, abbi cura di lei, e prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con niente". L'ex calciatore argentino chiude dicendo: "Guarda, ho molti figli ma questo mi toglierà l’ultimo capello grigio. Un abbraccio".

