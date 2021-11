12 nov 2021 12:03

“SUI PROCURATORI QUALCOSA NON VA, SI DEVE CAMBIARE" - IL PRESIDENTE DELLA FIFA, GIANNI INFANTINO, SI SCAGLIA CONTRO LO STRAPOTERE DEI PROCURATORI NEL CALCIO: "NEL 2019 È STATO SPESO L'EQUIVALENTE DI 7 MILIARDI DI EURO PER I TRASFERIMENTI DI CALCIATORI, 700 MILIONI SONO ANDATI IN PROVVIGIONI DEGLI AGENTI E SOLO 70 MILIONI ALLA FORMAZIONE E AI COMPENSI DI SOLIDARIETÀ”