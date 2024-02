“LA PROPOSTA DI RIQUALIFICARE SAN SIRO È UN ULTERIORE MODO PER NON FARE NULLA” – BARBARA BERLUSCONI, EX DIRIGENTE DEL MILAN, STRONCA LA PROPOSTA DEL SINDACO BEPPE SALA (“PROGETTO INVEROSIMILE”) E GIUDICA I 300 MILIONI STIMATI "UNA CIFRA TROPPO BASSA E NON CREDIBILE: "IL REAL MADRID SPENDERÀ MOLTO PIÙ DI UN MILIARDO PER RISTRUTTURARE IL BERNABEU, CON COSTI QUASI RADDOPPIATI RISPETTO ALLE PREVISIONI" - LA REPLICA AL VELENO DI BEPPE SALA: "MA CHE NE SA BARBARA BERLUSCONI?"

(ANSA) La proposta di riqualificare San Siro è "un ulteriore modo per non fare nulla".

Ne è convinta Barbara Berlusconi che dieci anni fa, quando era ad del Milan, tentò la via dello stadio di proprietà e solleva dubbi sul fatto che ristrutturare lo storico impianto crei meno disagi.

"Il progetto mi pare generico e inverosimile. Dagli studi approfonditi che avevamo fatto, costa meno farne uno nuovo" dice in un'intervista all'ANSA, giudicando i 300 milioni stimati "una cifra troppo bassa e non credibile: il Real Madrid spenderà molto più di un miliardo per ristrutturare il Bernabeu, con costi quasi raddoppiati rispetto alle previsioni".

B.Berlusconi, burocrazia e politica bloccano i nuovi stadi

(ANSA) "Si sono persi anni pensando più a interessi politici che alle esigenze di uno sport e di un'industria, quella del calcio, che è una delle più importanti del paese". Lo sostiene Barbara Berlusconi in un'intervista all'ANSA, commentando la lunga diatriba sullo stadio a Milano. "Molti, sbagliando, pensano che il calcio generi risorse solo per gli stipendi milionari dei giocatori.

Invece - sottolinea l'ex amministratore delegato del Milan, oggi ad della holding H 14 - il calcio garantisce un reddito, direttamente o indirettamente, a migliaia di persone. Senza nuove entrate a bilancio, invece, si rischiano di perdere non solo qualche top player, ma molti posti di lavoro perché i club non riusciranno più a far fronte alle spese.

È un comparto economico in grado di coinvolgere 12 diversi settori merceologici nella sua catena di attivazione di valore, con un impatto indiretto e indotto sul Pil italiano pari a 10,2 miliardi di euro e oltre 112.000 posti di lavoro attivati". Secondo la figlia di Silvio Berlusconi, "scaricare tutto solo sull'amministrazione comunale di Milano è riduttivo e in parte strumentale. Il tema - continua - è generale e riguarda il sistema Paese e la sua volontà di non decidere, di non migliorare le strutture. La burocrazia e leggi inadeguate bloccano la modernizzazione del calcio".

(ANSA) "Ma che ne sa Barbara Berlusconi? Tutti possono dire la loro ma che ne sa?". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le parole della ex ad del Milan che ha spiegato come sia "inverosimile una ristrutturazione" del Meazza. "Lasciamo lavorare chi sa lavorare e che non é detto che sia io - ha aggiunto a margine di una cerimonia -, nemmeno io posso essere in grado di fare una valutazione ma se adesso ognuno dice la sua. Ma dai!".

