“UNA PUGNALATA AL CALCIO” – L’EX PRESIDENTE DEL REAL CALDERÓN ATTACCA FLORENTINO PÉREZ - "È STATO IMBARAZZANTE. HA BEVUTO UN PAIO DI BICCHIERI DI VINO IN PIÙ PERCHÉ DIRE CHE QUESTO PROGETTO VIENE A SALVARE IL CALCIO MI SEMBRA UNO SCHERZO” – IL DURISSIMO ATTACCO DI FERNANDO ROIG, PRESIDENTE DEL VILLARREAL, A FLORENTINO: “EGOISTA” – VIDEO

Calderon: È oltraggioso e folle. Penso che sia una pugnalata al calcio. È una brutta notizia e arriva nel momento peggiore perché adesso il calcio dovrebbe essere più unito. Ci sono molti club che stanno soffrendo e hanno bisogno del contrario di ciò che questo torneo solleva. Le parole di Florentino Perez?

Penso che ieri Florentino scherzasse o avesse bevuto un paio di bicchieri di vino in più perché dire che questo progetto viene a salvare il calcio mi sembra uno scherzo. Lui stesso ha coinvolto il Real Madrid in un progetto multimilionario di cui non sappiamo nemmeno quanto costerà lo stadio, il che non era certo necessario farlo. Quello che risolverà è un problema economico a favore solo di alcuni, ma a scapito degli altri”.

Durissimo attacco di Fernando Roig, presidente del Villarreal, a Florentino Perez, patron del Real Madrid sul progetto Superlega: “È un egoista, egoista e poi ... egoista. Pensa solo al Real Madrid. Inoltre, non c’è bisogno che Florentino venga a salvare il Villarreal. Tutto ciò che non si ottiene per meriti sportivi non ha alcun senso".

L'Equipe riporta una intervista a Florentino Perez, presidente della neonata e già in bilico Superlega. Possibile che sia di qualche ora fa, perché il presidente non sembra affatto preoccupato. "La situazione è così grave che siamo tutti d'accordo a portare avanti questo progetto e cercare una soluzione. Nessuno è stato messo sotto pressione. Sono convinto che PSG e Bayern si uniranno a noi. Siamo disponibili a parlare con tutti per salvare il calcio".

