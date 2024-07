“QUANDO HO VISTO IL PRESIDENTE HO DETTO 'ORA CI RESTO SECCO!'" - IL 37ENNE LUIGI SAMELE, DOPO L’ARGENTO DI TOKYO, VINCE IL BRONZO NELLA SCIABOLA E CORRE AD ABBRACCIARE MATTARELLA – “UN'EMOZIONE INCREDIBILE, DUE MEDAGLIE OLIMPICHE DI FILA. INVIDIO TENNISTI E CALCIATORI CHE HANNO SEMPRE QUESTO PUBBLICO CHE TI CARICA DA MATTI” - LA 4X100 STILE LIBERO CI REGALA UN ALTRO BRONZO! MIRESSI, CECCON, CONTE BONIN E FRIGO SI ARRENDONO SOLO A USA E AUSTRALIA… - VIDEO

E' bronzo! Luigi Samele sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in tribuna al Grand Palais, piega nella finale per il 3° posto del torneo di sciabola l'egiziano Ziad Elsissy 15-12 (bronzo iridato a Milano l'anno scorso) e conquista la prima medaglia azzurra della scherma a Parigi 2024, la seconda in assoluto di giornata dopo l'argento nel ciclismo di Filippo Ganna nella gara a cronometro su strada. Samele, 37 anni, in semifinale era stato sconfitto dal sudcoreano Sanguk Oh, impostosi per 15-5.

Samele era partito bene (avanti 3-0) ma non era poi riuscito ad opporsi al travolgente ritorno dell'asiatico, volato sull'11-4 prima di chiudere 15-5. Il foggiano delle Fiamme Gialle aveva già vinto l'argento individuale e a squadre tre anni fa a Tokyo.

"C'era un tifoso speciale non potevo esimermi dall'abbracciarlo - dice Samele - Ero così emozionato, che quando ho visto il presidente ho detto 'ora ci resto secco!'. E' una giornata che non so nemmeno spiegare. Un'emozione incredibile, due medaglie olimpiche di fila. Bisogna sempre sognare in grande, dalla prima all'ultima stoccata.

Dopo aver perso la semifinale ho avuto un momento di sconforto ma la volevo fortemente questa medaglia. Mi sono fatto un bel regalo di compleanno, non sono di primo pelo... Festeggiare qui con tutta questa gente dopo che a Tokyo gli spalti erano deserti per il Covid è stato fantastico, invidio tennisti e calciatori che hanno sempre questo pubblico che ti carica da matti"

GRANDE ITALIA ANCHE IN PISCINA

Pronti, via. La medaglia del cuore. Un bronzo da veri moschettieri delle acque: scendiamo di un gradino ma restiamo sul podio olimpico della 4×100 stile libero ai Giochi, confermandoci la squadra sempre presente sul podio. Peccato per alcune frazioni che avrebbero potuto consentirci di andare più veloci come la prima frazione di Alessandro Miressi da 48″04, ma anche ai grandi può succedere, e intanto questa Italia va, cede solo l’argento all’Australia mentre gli Usa di Dressel restano imprendibili per tutti (e Caeleb fa l’ottavo oro).

Per l’Italia sicuramente la differenza l’hanno fatta Thomas Ceccon in seconda frazione che ha portato l’Italia dal settimo posto in 47″44 e naturalmente l’ultima di Manuel Frigo, che grazie al suo strepitoso 47″06 ha bruciato la Cina campione del mondo.

