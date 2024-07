“QUANDO SENTO IL RITORNELLO ‘ABBIAMO VINTO PERCHÉ SIAMO UN BEL GRUPPO’ MI VIENE DA RIDERE” – CI VOLEVA IL CT DELL’ITALVOLLEY DONNE, JULIO VELASCO, PER SMONTARE L’IPOCRITA RETORICA DELLO SPOGLIATOIO UNITO: “LA EGONU MESSA AI MARGINI DAL GRUPPO? HO DETTO SUBITO A TUTTE CHE NON SERVE ESSERE AMICHE O ANDARE A CENA INSIEME PER VINCERE MA LAVORARE DI SQUADRA, AIUTARSI IN CAMPO” – "LE OLIMPIADI? LO SPARTIACQUE È IL QUARTO DI FINALE. VOGLIAMO GIOCARE PER LE MEDAGLIE”

Pierfrancesco Catucci per il “Corriere della Sera” - Estratti

Nella forza con cui sta affrontando questi giorni difficili c’è tutto Julio Velasco. Lunedì a Madrid è mancato il fratello maggiore Raul, lui è rimasto al Centro Pavesi di Milano circondato dal suo staff e dalle sue ragazze: lunedì volerà a Parigi per la sua quarta Olimpiade, la terza in azzurro.

Velasco, come sta?

«È una ferita profonda, ma non posso mostrare alle ragazze il lato triste. Nella disgrazia, sono fortunato a essere circondato dalla squadra: ho una responsabilità e il ruolo mi aiuta a distrarmi, ma la sera, quando sono solo in camera, la testa va lì».

La responsabilità è essere alla guida di una Nazionale molto forte?

«Quando ho iniziato, sapevo di avere una squadra con giocatrici forti. Non ho badato al pessimismo che c’era intorno a queste ragazze e che spesso prende il sopravvento quando i risultati non arrivano. Siamo concentrati solo sui Giochi, sappiamo che lo spartiacque tra possibile successo e fallimento è il quarto di finale e vogliamo giocare per le medaglie. La squadra sta lavorando bene, è in salute».

Anche perché una Paola Egonu così determinante non la si vedeva da un po’.

«Non dimentichiamo, però, che questo è uno sport di squadra. Abbiamo cercato di sfruttare maggiormente le centrali e questo, inevitabilmente, ci ha reso più imprevedibili. È un equilibrio in cui tutte hanno un ruolo perché ricevere bene facilita il gioco al centro e così via».

L’anno scorso il gruppo sembrava averla un po’ messa ai margini.

«Ho detto subito alle ragazze che non serve essere amiche per vincere. Serve lavorare di squadra, aiutarsi. Quando sento il ritornello “abbiamo vinto perché siamo un bel gruppo” mi viene da ridere: e se avessi giocato male, il gruppo non sarebbe bastato? La verità è che bisogna essere squadra, non andare a cena insieme».

Forse Egonu aveva bisogno di una guida come lei?

«Non lo so, lei ha lavorato con tanti ottimi allenatori. Magari era solo un momento. O era finito un ciclo. Io ho solo cercato di non dare troppa importanza a ciò che non la meritava. A volte girare troppo attorno alle cose alla ricerca delle cause le complica, anziché risolverle. Non sempre serve la psicanalisi».

Lei quanto è cambiato rispetto alle prime due Olimpiadi con la Nazionale maschile?

«Per certi versi sono sempre lo stesso, per altri no perché nel frattempo ho avuto altre esperienze, sono stato anche nel calcio e ho imparato tanto, mi piace più che insegnare. Ma ora voglio godermi fino in fondo questa esperienza».

Il calcio italiano continua a faticare, mentre crescono i successi negli sport olimpici. Come se lo spiega?

«I settori giovanili ci sono e vincono anche nel calcio. Credo che il peccato originale, anche del basket, sia il numero di stranieri. Non so se sia la soluzione al problema, ma forse si potrebbe provare a partire da lì».

E invece ha capito perché la pallavolo femminile non riesce ad avere allenatrici di livello?

«È più complicato da spiegare ed è un problema globale. Forse perché bisogna avere sempre la valigia pronta. O anche per questioni culturali: gli allenatori devono decidere anche quando non sono sicuri e non possono mostrare insicurezza. Certo, ci sono tante straordinarie donne manager o in ruoli apicali della politica, ma in generale l’uomo si assolve più facilmente, la donna fatica di più a perdonarsi per un errore».

La gestione dell’errore è stata anche una delle chiavi del suo lavoro con la Nazionale.

«Alle ragazze ho detto che non avrei più voluto vederle autoaccusarsi di un errore perché vuol dire portarselo nell’azione successiva. Bisogna essere concentrati solo sul qui e ora e imparare a vincere anche quando si gioca male».

