“QUEST’ANNO HO PIU’ FAME…” – MATTEO BERRETTINI SULL’ERBA DEL QUEEN'S VOLA IN SEMIFINALE: DOPO LA SOFFERTA VITTORIA CON KUDLA, L’AZZURRO HA SCHIANTATO 6-2, 6-2 L'AMERICANO PAUL - "SONO IL CAMPIONE USCENTE, DIFENDO IL TITOLO" - INTANTO SI AVVICINA WIMBLEDON. UN ANNO FA E’ ARRIVATO IN FINALE: “VORREI FARE QUALCOSA DI MEGLIO RISPETTO ALLO SCORSO ANNO…” – VIDEO

Da tuttosport.com

berrettini

Matteo Berrettini supera in due set l'americano Tommy Paul e conquista il pass per le semifinali del Queen's di Londra, Atp 500: ora nel cammino verso la finale ci sarà l'olandese Van de Zandschulp. Inizio prepotente dello statunitense che in 8' si porta subito sul 3-0 rubando il primo servizio di giornata. Ritrova l'assetto giusto il numero 10 al mondo che al 7° game piazza il controbreak e al 9° ruba il servizio andando subito a servire per il primo set che chiude in 36 minuti sul 6-4. Nel secondo il 26enne romano non accenna un attimo di rilassamento e al 3° game ruba il servizio, si ripete al 7° e chiude il match sul 6-2 in un'ora e quindici minuti.

berrettini

E' carico Berrettini al termine della sfida contro Paul: "Sono davvero contento, non ho cominciato come avrei voluto ma sapevo che sarei stato capace di recuperare il break. Sono stato lì, ho lottato, e più giocavo e più il mio tennis ritrovava la giusta dimensione. Come ho fatto a recuperare la forma? Grazie ai miei ragazzi al box, al mio dottore e all'amore della mia famiglia. Mi hanno aiutato nei momenti difficili. Ho lavorato tanto, volevo tornare per la stagione sull'erba".

Un Berrettini da favola sull'erba e si avvicina anche Wimbledon: "Bello rivivere quella situazione tra tre settimane? Ora devo pensare a questo torneo, sono il campione uscente e devo difendere il titolo. Poi spero di avere una settimana di riposo e poi fare qualcosa di meglio rispetto allo scorso anno. Ora aspetto con ansia la prossima partita".

matteo berrettini 6 berrettini matteo berrettini 3 matteo berrettini 1 matteo berrettini 5 matteo berrettini 7

matteo berrettini 2