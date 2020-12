“QUESTO ARBITRAGGIO E’ UNA BARZELLETTA” – LA ROMA PROTESTA PER LA DIREZIONE DI GARA DI MARESCA – ROSSO A PEDRO E FONSECA: POCO PRIMA DELL’INTERVALLO CONVALIDATO E POI ANNULLATO DAL VAR UN GOL A MKHITARYAN, PER UN FALLO DI DZEKO – NEL 2°TEMPO ANCHE AL SASSUOLO VIENE NEGATA UNA RETE DAL VAR - ROSSO MANCATO A OBIANG PER FALLO SU PELLEGRINI. E SUL CROSS DI SPINAZZOLA LA ROMA RECLAMA UN RIGORE...

Da goal.com

MARESCA PEDRO

Tensione all'Olimpico, dove la Roma è andata al riposo col Sassuolo senza un uomo e il proprio allenatore: espulso Pedro, rosso anche a Paulo Fonseca.

L'allenatore portoghese, infuriato con l'arbitro Maresca per la sanzione disciplinare inflitta all'attaccante spagnolo, al duplice fischio ha protestato in maniera vibrante col direttore di gara contestando la decisione di spedire anzitempo sotto la doccia l'ex Chelsea.

Toni ritenuti troppo accesi da Maresca, che ha sventolato il cartellino rosso anche a Fonseca. La Roma perde Pedro e il suo tecnico.

ROMA-SASSUOLO

Da ilnapolista.it

Finiscono entrambe a reti inviolate le partite di campionato delle 15: Roma-Sassuolo e Parma-Benevento (Udinese-Atalanta è stata rinviata a gennaio per campo impraticabile).

All’Olimpico la partita ha assunto toni abbastanza concitati per l’arbitraggio di Maresca, non esattamente gradito ai giallorossi e che lascerà sicuramente degli strascichi.

MARESCA FONSECA

Al 40’ Pedro viene espulso per doppio giallo dopo un fallo su Lopez in ripartenza (il primo cartellino era arrivato per un intervento scomposto con cui aveva colpito alla pancia Berardi con un calcio).

Poco prima dell’intervallo convalidato e poi annullato dal Var un gol a Mkhitaryan, per un fallo di Dzeko su Locatelli nell’azione che aveva portato alla rete.

fonseca

Tutte decisioni che hanno fatto protestare non poco i giocatori della Roma, tanto che, dopo una punizione fischiata al Sassuolo dall’arbitro Maresca, dal campo qualcuno ha gridato: “Questo arbitraggio è una barzelletta”.

Subito dopo la fine del primo tempo l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca chiede spiegazioni all’arbitro Maresca: il direttore di gara non gradisce ed espelle anche lui.

Nel secondo tempo un altro gol annullato, stavolta al Sassuolo. Al 74’ Haraslin, appena entrato dalla panchina, segna ma è in fuorigioco.

Parma-Benevento riserva poche emozioni. Dopo un inizio di partita in cui sembrava che le due squadre volessero affrontarsi a viso aperto e darsi battaglia, la gara è scivolata via in modo noioso. Lapadula è andato vicinissimo al gol nel secondo tempo, ma non è riuscito a finalizzare. Si è sfogato urlando contro il compagno di squadra, Roberto Insigne: “Che caz.. chiami a fare la palla?”.