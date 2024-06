“QUESTO E’ IL MOMENTO PEGGIORE PER ESSERE UNA GIORNALISTA SPORTIVA. CI SONO DONNE CHE LAVORANO SENZA AVERE UN CURRICULUM. OGGI VOGLIONO LE TETTE” – CRISTINA CUBERO, VICEDIRETTRICE DEL "MUNDO DEPORTIVO", SI SCAGLIA CONTRO LE QUOTE ROSA E SUL BACIO DI RUBIALES A HERMOSO DICE CHE “NON È ABUSO SESSUALE” – POI RIVELA LA VOCE MESSA IN GIRO DA UN COLLEGA DEL FLIRT CON FRANCESCO COCO (“MI HA FATTO MALE”) E RACCONTA QUANDO UN PRINCIPE SAUDITA VOLEVA COMPRARLA - "GLI HO DETTO: NON SONO IN VENDITA E NON SONO VERGINE. E LUI RISPOSE…”

Cristina Cubero, classe 1968, è la vicedirettrice del Mundo Deportivo. Ovvero la giornalista con la carica più alta in un quotidiano sportivo d’Europa. Ha seguito otto Mondiali, a Parigi sarò alla sua settima Olimpiade. E sette sono gli Europei, le Copa América e i Super Bowls che ha in curriculum. El Mundo (il quotidiano generalista, quello non Deportivo) l’ha intervistata per parlare dello stato del giornalismo sportivo. Lo Slalom, che ha ripescato l’intervista, giustamente sottolinea che lei è nata a Barcellona, il Mundo Deportivo è un quotidiano catalano, schierato apertamente per il Barca, mentre El Mundo è madrileno, ed è edito dal gruppo editoriale concorrente.

“Sono entrata al Mundo Deportivo nel 1987 per puro caso. Non volevo fare la giornalista, non avevo vocazione, ma sono finita lì come stagista per tre anni e gli stagisti fanno sempre gli sport che nessuno vuole fare. Divenni esperta di football americano, mi mandarono a intervistare John Montana e da lì, al Super Bowls”.

“Come donna, non penso che il giornalismo sportivo sia stato quel mondo sessista di cui parliamo sempre. Ci sono delle cose, ovviamente, ma 22 anni fa ero già conduttrice di talk show alla radio. E non perché sono una donna. Ho fatto Mondiali ed Europei dove eravamo io e 500 uomini, ma nessuno mi vedeva come una donna. Nessuno. Era solo un’altra giornalista. La mia condizione di donna ha fatto notizia solo una volta nella mia vita.

messi cristina cubero

Nel 1997, quando fui la prima donna ad entrare in un campo di calcio in Arabia Saudita. Sono andata con la squadra brasiliana alla Confederations Cup e loro volevano comprarmi. Quando sono arrivata, non volevano darmi nemmeno la camera d’albergo perché non viaggiavo con mio marito o mio padre. Per risolverlo è dovuto scendere Mario Zagallo”. “Sono finita sulla stampa mondiale come la prima donna a entrare in un campo e, dopo pochi giorni, la mia scorta mi ha detto che un principe voleva comprarmi. Gli ho detto: non sono in vendita.

E lui ha risposto: tutti gli occidentali hanno un prezzo. Avevo 28 anni e mi disse: “Sei vecchia, sei occidentale e sei usata, quindi, vali meno di un cane“. Non ero vergine, quindi gli ho detto che ne tenesse conto nel fare la valutazione. E lui disse: “Il tuo prezzo è di 800.000 dollari in oro”. Gli ho risposto: “Beh, non chiamare il mio partner con l’offerta…”.

“Non ho mai avuto problemi nella professione per il fatto di essere donna. Non ho mai avuto problemi con un giocatore, un allenatore o un dirigente. Non ho mai dovuto proteggermi perché sono una donna. Non mi è mai successo niente. Un altro problema sono i giornalisti stessi. Quando cominciai a dare tante notizie, da far invidia in alcuni ambienti professionali e, in un programma radiofonico, un collega di un altro media sbottò: “Hanno visto Cristina Cubero uscire dalla casa di Francesco Coco!”. Mi ha fatto male”.

cristina cubero ronaldo

Invece dice che adesso è peggio di trent’anni fa: “Mi stanno succedendo cose che non mi erano capitate in 35 anni di carriera. Io per esempio non parteciperò mai ad un dibattito in cui siamo solo donne, mi rifiuto. Non andrò in giuria perché sono una donna. Oggi, per politica ed estetica, chiamano molte donne per raggiungere la quota e, infatti, non mi vogliono perché ho un messaggio totalmente diverso dal discorso prevalente. Dicono: non puoi fare carriera se sei madre.

Mio figlio ha 19 anni, l’estate che è nato sono andata agli Europei e il ragazzo non ne è uscito con due teste e quattro code. Quando la mamma andava a un grande torneo, restava con papà e non succedeva niente. Siamo noi che dobbiamo cominciare a capire che la nostra vita deve essere così e che io non sono una cattiva madre perché sono andata un mese ai Mondiali, mannaggia”. “Adesso mi trattano davvero da donna, ora mi chiamano perché vogliono delle tette, ora ci sono donne che fanno lavori senza avere un curriculum per esserci”. “Stiamo vivendo il momento migliore per lo sport femminile spagnolo e, allo stesso tempo, il momento peggiore della nostra vita per essere una giornalista sportiva”.

cristina cubero 66

Cubero è la giornalista di “fiducia” delle grandi star del calcio, da Ronaldo – quello originale – a Messi. Il trucco? “Trattare anche la più grande stella come una persona normale e reale, perché loro sono quello e quasi nessuno lo fa. L’unico al mondo a conoscere la verità è il calciatore stesso. Ad esempio, non parlo con i procuratori. Mai, non mi interessano perché sono loro che filtrano e voglio guardare negli occhi il protagonista e chiedergli cosa c’è che non va. Dimentichiamo che sono, in realtà, persone come te e me. Non invidio le loro vite”. “Sì, calciano un pallone e guadagnano un sacco di soldi, ma io non voglio quei soldi”.

“Il giornalismo è nel portiere dello stadio e nel cameriere alla mensa. Ti spiegano perché nelle società di calcio le cose accadono tanto o più delle stelle”.

Racconta il primo giorno al Mundo Deportivo: “Tutti fumavano sigari, bicchieri di whisky sui tavoli, ridevano… Sono tornata a casa e ho detto a mio padre: “Papà, mi hai cresciuto malissimo, c’è qualcosa che mi è mancato nella vita”. “La prima cosa che mi hanno chiesto di fare è stata un’intervista con Marino Lejarreta, il mio idolo. È stato un inferno. Quando si trattava di scrivere soffrivo, perché non avevo mai messo insieme le lettere, ma amavo le persone, le storie dietro gli atleti, tutto quello che hanno dovuto soffrire per arrivare lì…

cristina cubero 45

Allora, cosa ho fatto? Ho sviluppato un modo di scrivere che era molto mio, strettamente legato ai sentimenti e alle emozioni. Oggi ancora non potrei lavorare in agenzia perché non so scrivere senza dare un’opinione. Quando scrivo, trascrivo ciò che sento, senza ulteriori indugi”.

Cubero è stata criticata per aver minimizzato il bacio di Luis Rubiales a Jenni Hermoso. “E penso ancora la stessa cosa. Guarda, Rubiales è una persona senza buone maniere che fa parte di quella vena calcistica dei vecchi tempi in cui tutti sono i più machi, ma quello che ho giudicato è stato il bacio. Ho detto, e lo sostengo, che se diciamo che questo picco è l’abuso sessuale, facciamo molto male alle donne e banalizziamo l’abuso sessuale. Diciamo le cose col loro nome: questo non è abuso sessuale”.

Dice che vuole diventare la direttrice del Mundo Deportivo, anche se “Santi Nolla è fantastico e spero che continui a guidare il Mundo Deportivo ancora a lungo, ma nessuna donna è stata ancora direttrice di un giornale sportivo… C’è tempo, perché questo lavoro ha ancora futuro.

L’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire il giornalista perché le persone cercheranno sempre questa conversazione, si guarderanno negli occhi, si toccheranno…

cristina cubero 67

I giornalisti lo trasmetteranno sempre. Soprattutto quelli sportivi, siamo i migliori. Metti un collega di Politica in Sport e non sa da dove cominciare, ma metti un collega di Sport in qualsiasi altra sezione e galleggia sempre. Sempre“.