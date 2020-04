“LA RIPRESA DEL CAMPIONATO? È IMPOSSIBILE PREVEDERE ADESSO QUALE SARÀ LA SITUAZIONE A GIUGNO” – BURIONI IN DIRETTA INSTAGRAM CON PARDO PARLA DEL VIRUS, DEL CAMPIONATO. E SULLA LAZIO… - CASSANO: “NON SI PUO’ TORNARE IN CAMPO. CI SONO MOLTI CHE SONO POSITIVI E NON LO SANNO. TUTTI GLI ALTRI SPORT SI SONO FERMATI…” – MAGNINI PER COLPA DEL CORONAVIRUS HA DOVUTO RIMANDARE LE NOZZE

“La ripresa del campionato? È impossibile prevedere adesso quale sarà la situazione a giugno”. Il virologo Roberto Burioni interviene in diretta Instagram con Pardo a “Tiki casa” e parla della possibile ripartenza della Serie A: “L’epidemia sta andando meglio, siamo in fase calante. Tutti saremmo felicissimi di rivedere le partite ma non abbiamo la bacchetta magica e non sappiamo cosa accadrà. Un mese è un’era geologica. Dobbiamo aspettare. Vero è che tutti i virus respiratori si trasmettono molto meno con l’estate ma non sappiamo se sarà così anche con il Coronavirus”. In ogni caso, se si riprenderà, lo si farà “senza il pubblico”. “La mia Lazio? All’inizio di questa crisi ho fatto il voto di non parlare di calcio e voglio rispettarlo”

“Come si fa a giocare? Ci sono 20mila morti, tanti in terapia intensiva, molti che sono positivi e non lo sanno”, Cassano è tranchant: “La realtà è che non puoi tornare in campo, con l’idea di giocare ogni tre giorni. Ci sono 13 partite da fare. Serve un mese e mezzo di preparazione. Anche con 8 o 10 cambi, non si può giocare. Tutti gli altri sport si sono fermati, in Spagna e in Italia la situazione è drammatica, non si può riprendere. In Inghilterra è diverso, loro sono abituati a giocare ogni tre giorni.

Fantantonio esibisce un nuovo look con la testa completamente rasata (“Nella vita bisogna avere personalità”) e una verve da sindacalista: “Se fossi stato ancora un calciatore mi sarei messo in prima linea per annullare tutto. È vero che il calcio è la quinta industria del Paese ma in questo momento bisogna fermarsi fino a settembre e poi si ricomincia la nuova stagione".

C’è chi ha dovuto rinunciare anche alle nozze per la pandemia coronavirus. Filippo Magnini rivela: “Con Giorgia (Palmas) dovevamo sposarci a fine marzo. A metà del mese era già tutto chiuso”. Ci sono coppie che in questo periodo sono salite all’altare con la mascherina. “A noi non piace, siamo più tradizionali e abbiamo preferito farlo slittare”. Il campione del nuoto azzurro gongola per l’assoluzione del Tas che ha annullato la squalifica per doping: “Dopo 3 anni di dura battaglia ha vinto la verità. Per me è stato come vincere il Mondiale. Mi sono tolto un macigno enorme dalle spalle…”

