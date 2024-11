“IL RITIRO DI ANGELA CARINI AI GIOCHI OLIMPICI? UNA FARSA, MA NON VOGLIO PRENDERMELA CON LEI. CE L'HO CON CHI LE HA FATTO PRESSIONI” – OSPITE DI GILETTI, LA PUGILE IPER-ANDROGINA ALGERINA IMANE KHELIF, MEDAGLIA D'ORO ALLE OLIMPIADI DI PARIGI, TORNA SULLA POLEMICA RELATIVA AI SUOI ALTI LIVELLI DI TESTOSTERONE E AL RITIRO DELL'AZZURRA: “SONO MOLTO ATTENTA AI MIEI ORMONI, PRENDO TUTTE LE PRECAUZIONI AFFINCHÉ..."

«Conosco bene Angela Carini, non voglio prendermela con lei. Ce l’ho con le persone che le hanno fatto pressione e che l’hanno portata a questo atteggiamento. Avrei voluto avere un incontro normale».

Ospite di Massimo Giletti negli studi di «Lo stato delle cose» su Rai3, la pugile algerina Imane Khelif, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi dopo le feroci polemiche sui suoi elevati livelli di testosterone, è tornata a parlare del match vinto contro l'azzurra, che decise di ritirarsi dopo soli 46 secondi contribuendo a infuocare la polemica politica e non solo: «È stata una farsa. Non l'ho più sentita ma ho accettato le sue scuse. Angela è una sorella, un’amica. Le auguro ogni successo, le persone in certi casi possono sbagliare e imparare dai loro errori».

«Non ho mai visto gli esami dell'Iba»

Poi la mente torna indietro di qualche mese, al trionfo olimpico: «Il popolo algerino è stato al mio fianco, per la mia gente è stata una medaglia dolce». Quindi gli inizi con la boxe: «Sono entrata sul ring per caso poi è stata una passione che mi ha travolto. I miei genitori all’inizio non erano favorevoli, mi dicevano “tu ami il calcio perché non fai quello”». Tante vittorie, ma anche sconfitte e dolori.

Nel marzo 2023 l'Iba la squalifica a due passi dalla finale dei Mondiali per non aver superato un non meglio specificato test di idoneità: «Questi esami non li ho visti, neanche successivamente alla mia esclusione — racconta Khelif —. Quel giorno mi portarono un foglio, da firmare, dove dichiaravano che non avrei gareggiato. Ero scioccata».

«Mi sono già mossa per vie legali»

La 25enne si è commossa sul ring parigino, troppa la gioia per la vittoria dopo le tante polemiche: «Posso assicurarvi che sono molto attenta ai miei ormoni, prendo tutte le precauzioni affinché rientrino nei parametri in tutte le mie competizioni. Sono dalla parte delle commissione medica che provvede a fare questi controlli». Infine sull’articolo su Le Correspondant che ritira fuori la questione di genere: «Mi sono già mossa per vie legali, il successo ha i suoi nemici».

