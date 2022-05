22 mag 2022 16:43

“UN RITIRO CHE FA MOLTO MALE” – A BARCELLONA CHARLES LECLERC OUT PER UN PROBLEMA DELLA POWER UNIT MENTRE ERA AL COMANDO DELLA GARA. TRIONFA VERSTAPPEN CHE VOLA IN TESTA AL MONDIALE - LE PAROLE DI CHARLES MAGNO: "IN GARA SONO TORNATO A SENTIRE IL FEELING GIUSTO. LA GESTIONE GOMME ERA PERFETTA FINO ALLO STOP. COMUNQUE IL MONDIALE È ANCORA LUNGO, IO MI SENTO FIDUCIOSO…” – VIDEO