“ROBERTO MANCINI HA PECCATO DI PRESUNZIONE” - “LA STAMPA” FA NERO IL CT DOPO LA BATOSTA PRESA DALLA GERMANIA: “HA SCELTO UNA FORMAZIONE FIN TROPPO OFFENSIVA SOPRATTUTTO NEL CENTROCAMPO PER NON TRADIRE LE TAVOLE DEL GIOCO. IL CT HA SETACCIATO IL POSSIBILE E ANCHE L'IMPOSSIBILE, UN'IDEA DEL CAPITALE UMANO SE L'È FATTA E SIAMO CONVINTI CHE A SETTEMBRE NE RIVEDREMO POCHI DI QUEST'ULTIMA ONDATA DI CONVOCATI. IL CT DOVRÀ PER FORZA METTERE DA PARTE LA FANTASIA..."

Paolo Brusorio per “la Stampa”

roberto mancini

Cinque gol sono altrettante scudisciate alla nostra storia: non accadeva da 65 anni una sconfitta di così larghe proporzioni (allora la Jugoslavia ci stracciò 6-1) e mai nei tempi regolamentari la Germania ci aveva battuto in competizioni ufficiali. Mai. Questo per dire che dopo la notte della lattina, Moenchengladbach vanterà un altro motivo per fissarsi nel curriculum azzurro. Macchie che solo il tempo scolorirà, ma che ora sembrano indelebili. Però un conto è la storia, un altro è la cronaca.

E questa ci dice che Roberto Mancini ha peccato un po' di presunzione scegliendo una formazione fin troppo offensiva soprattutto nel centrocampo per non tradire le tavole del gioco, dopo di che viene da chiederci, ma che avrebbe potuto e dovuto fare: giocare per il pareggio? Alziamo il velo sulla Nations League: tolta la questione ranking, che certo non scalda i cuori, quale valore possono avere queste partite soprattutto se giocate a raffica a fine stagione?

germania italia 8

Per dire: l'Inghilterra ha perso 4-0 in casa con l'Ungheria che comanda il girone; la Francia ha un solo punto in tre partite. Quattro gare in 11giorni con ritiro extralarge annesso, neanche fosse un Europeo: ritmi difficili da sostenere per una nazionale rodata, figuriamoci per un mix tra veterani e sbarbati. Di questo hanno parlato il presidente federale Gravina e Mancini nella telefonata di ieri per analizzare la sconfitta. E non conta la linea verde: l'entusiasmo non è mancato alla nazionale, ma da solo non basta.

germania italia 7

Il ct ha setacciato il possibile e anche l'impossibile, un'idea del capitale umano se l'è fatta e siamo convinti che a settembre ne rivedremo pochi di quest' ultima ondata di convocati. Stupirsi per i 12 esordienti in quattro partite è un giochino estivo anche divertente, ma poi bisogna fare i conti. E i nostri sono in rosso, ci ha buttato fuori la Macedonia e dopo la sverniciata di Wembley abbiamo provato a rifarci la bocca con la Nations, un piacere durato il tempo di un ghiacciolo. La bolla è scoppiata ed è meglio così anche per il ct che dovrà per forza mettere da parte la fantasia. Sarà lunga. E chiamarsi Italia, l'abbiamo capito sulla nostra pelle, non basta più.

germania italia 6 germania italia 5 germania italia 3 germania italia 4 roberto mancini