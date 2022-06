“AL ROLAND GARROS C’È STATA UN’EPIDEMIA DI COVID E LO ABBIAMO TENUTO NASCOSTO” - LA DENUNCIA DELLA TENNISTA FRANCESE ALIZE’ CORNET ALL’EQUIPE: “NELLO SPOGLIATOIO CE L’AVEVANO TUTTI E NON ABBIAMO DETTO NIENTE. ABBIAMO DECISO DI NON FARE L’AUTOTEST PER NON TROVARCI NELLA MERDA! SPERO CHE NON INTRODUCANO UN NUOVO PROTOCOLLO”

Da ilnapolista.it

La tennista francese Alizé Cornet ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Equipe da Wimbledon. Ha commentato il ritiro di Matteo Berrettini per Covid. Il tennista italiano non è stato l’unico a ritirarsi perché contagiato, lo ha fatto anche Marino Cilic.

«Ci sono sempre stati giocatori che si sono ritirati perché malati. Non voglio sottovalutare l’effetto Covid. Ci sono giocatori che hanno la gastroenterite, l’influenza. Alcuni anni nei tornei c’era un’ecatombe di gastroenteriti a causa del cibo non molto fresco.

Ci sono stati due, tre, quattro giocatori che si sono ritirati, è stata solo sfortuna. Non si introduce certo un protocollo per i malati di gastroenterite! Il Covid ora è entrato nei costumi della gente, ci sono i vaccini, ecc. Se torniamo a questa roba non ci sto! Al Roland Garros c’è stata un’epidemia di Covid, nessuno ne ha parlato. Nello spogliatoio ce l’avevano tutti e non abbiamo detto niente. Quando roba del genere esce sulla stampa, su grandi giocatori del genere, si comincia ad attizzare il fuoco e questo mi preoccupa un po’».

Temi che questi nuovi casi portino ad attuare un protocollo urgente per il resto del torneo?

«Spero che avranno il buon senso di non farlo. Hanno già portato via i punti. Quello sarebbe la ciliegina sulla torta».

Non hai paura?

«Ma di cosa? Abbiamo pagato il prezzo, siamo stati in una bolla per un anno e mezzo, siamo stati tutti vaccinati, va bene. Ad un certo punto, devi cercare di essere un po’ coerente su come procedere. Fa parte della nostra vita il Covid, è così che è. Ci sono giocatori che lo prendono nel posto sbagliato. Penso che la psicosi sarebbe davvero fuori luogo. Abbiamo mangiato il nostro pane nero e spero che ormai sia passato».

Al Roland Garros, alcune persone avevano Covid e l’hanno nascosto, secondo te?

«Quando vedi che Krejcikova si ritira dicendo che ha il Covid e che l’intero spogliatoio è malato. Ad un certo punto… forse abbiamo avuto tutti l’influenza. Il fatto è che si hanno tre sintomi, la gola che prude, giochiamo e tutto va bene. Al Roland, sì, penso che ci siano stati alcuni casi e che per un tacito accordo tra di noi lo abbiamo taciuto. Non faremo l’autotest per trovarci nella merda! Dopo, ho visto ragazze che indossavano mascherine, forse perché sapevano e non volevano indossarle di nuovo. È anche necessario avere uno spirito civico».

