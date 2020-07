“LA ROMA DEVE SOLO SPERARE CHE PALLOTTA SE NE VADA” – ZAZZARONI AL NAPALM CONTRO IL BOSTONIANO – MIMMO FERRETTI (IL MESSAGGERO) CI METTE IL CARICO: “L'AVETE DISTRUTTA. VOI DI TRIGORIA E DELL'EUR. VOI DI BOSTON E DI LONDRA (BALDINI, NDR). VOI CHE VI AFFANNATE A TROVARE COLPEVOLI PER SCARICARE ALTROVE LE VOSTRE COLPE” – FONSECA E’ L’UNICO A METTERCI LA FACCIA (MA NEL 2020 IL CAMMINO DELLA SQUADRA E’ DA RETROCESSIONE) – IL CONSIGLIO DI CAPELLO – LO STRISCIONE CONTRO PALLOTTA: "LE VITE GIALLOROSSE CONTANO" - VIDEO

#RomaUdinese L' avete distrutta. Distrutta. Voi di Trigoria e dell'Eur. Voi di Boston e di Londra. Voi che vi affannate a trovare colpevoli per scaricare altrove le vostre colpe. @OfficialASRoma — mimmo ferretti (@mimmo_ferretti) July 2, 2020

IL CONSIGLIO DI CAPELLO A FONSECA

pallotta baldini

A Sky Calcio Show Fabio Capello ha dato un consiglio a Fonseca: “Non ascoltare le radio romane. Io parlavo solo con quelle nazionali, non con le radio del raccordo anulare. A Roma non c’è equilibrio. Quando si va bene è una cosa super, quando si va male è l’inferno….

ZAZZARONI

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore de Il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport per commentare il momento della Roma. Ecco le sue parole: “La Roma deve sperare solo che Pallotta se ne vada. Non vedo programmazione: il famoso anno zero è stato un fallimento tutt’oggi.

pallotta

Non possiamo illudere la gente dicendo che può puntare al quarto posto: l’Atalanta vola, ha una differenza di prestazioni incredibile. La squadra è stata completamente impoverita negli ultimi anni, l’unica speranza per i tifosi della Roma è che arrivi un Friedkin e chi per lui e che Pallotta finalmente si decida a vendere, perché sta tenendo ostaggio la società. E’ un’agonia e la costruzione del nuovo Stadio ormai sembra un miraggio”.

fienga baldissoni

Il giudizio sulla prima stagione di Fonseca in giallorosso?

“Giudizio sospeso, con il materiale che aveva non poteva fare molto di più. Il quinto posto è quello che appartiene alla Roma anche dal punto di vista tecnico. L’Atalanta ha un gioco e una consapevolezza diversa. La Roma invece cambia ogni anno, in questo ha anche dovuto fare a meno di Zaniolo per molto tempo e inoltre non ha un sostituto vero e proprio di Dzeko. E’ deludente dover scrivere spesso che nessuno dei calciatori giallorossi è incedibile”.

striscione contro pallotta

james pallotta dan friedkin guido fienga foto mezzelani gmt37 fonseca petrachi pallotta friedkin