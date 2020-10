“LA ROMA HA BISOGNO DI UN DIRETTORE SPORTIVO” – FONSECA DOPO IL DELUDENTE PARI CON IL CSKA MANDA UN MESSAGGIO AI FRIEDKIN- INTANTO MICHELE UVA, UNO DEI NOMI FATTI PER LA ROMA COME DIRETTORE GENERALE, SI DIMETTE DA VICEPRESIDENTE DELL’UEFA – PER GLI AMANTI DEL VINTAGE CI SONO LE DICHIARAZIONI DI CICINHO SU HEINZE: “E’ MATTO. A ROMA, DOPO UN MESE, DICEVA CHE TOTTI NON DOVEVA ESSERE CAPITANO”

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da calciomercato.com

roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 026

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Sky Sport dopo il pareggio col CSKA Sofia: "Questi giocatori non hanno il ritmo degli altri, abbiamo fatto una partita senza intensità offensiva, con circolazione lenta e poca aggressività. Smalling? Non era possibile giocare tutta la partita, vediamo come si sente in questi giorni per capire se farlo giocare domenica o no. Borja Mayoral? Deve ancora adattarsi, ha bisogno di tempo, è giovane".

"La squadra sta bene, abbiamo giocato bene l'ultima partita, abbiamo fatto molti gol. Se facciamo un paragone con l'altra stagione, la squadra sta molto meglio. Oggi abbiamo cambiato tanto, ma penso che la squadra ha fatto un buon inizio di stagione".

"Rinforzi a gennaio? Vediamo. Ora non possiamo gestire in altro modo le due competizioni, abbiamo giocatori fuori".

roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 025

"Io sento la società e il presidente molto vicini alla squadra, ma è importante avere un direttore sportivo, so che stanno lavorando. Ne abbiamo bisogno".

CICINHO

Da romanews.eu

Cicinho dopo tanto tempo torna a parlare della Roma e della sua esperienza. E lo fa dai microfoni di ArenaSBT, programma del quale è diventato opinionista fisso, quando gli chiedono di Heinze, suo compagno di squadra in giallorosso, che potrebbe diventare il tecnico del Palmeiras:

roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 024

“Lui è matto – dice Cicinho – A Roma, dopo un mese, diceva che Totti non doveva essere capitano. E dopo che lo ha detto ha giocato solo due volte. A Roma non potevi parlare così di Totti. Se viene al Palmeiras dopo poco tempo litigherà con Felipe Melo, ve lo dico subito. A Roma, come giocatore, non era ben visto né dagli italiani e né i brasiliani e qualche argentino, tipo Osvaldo, aveva qualche remora nei suoi confronti. Non so come allenatore come potrebbe essere”.

MICHELE UVA

michele uva foto mezzelani gmt

DA romanews.eu

Michele Uva si è dimesso dal ruolo di vicepresidente della Uefa. Ha spiegato all’Ansa: “Ho rassegnato al mio presidente Aleksander Ceferin, le dimissioni da Vice Presidente e membro dell’Esecutivo Uefa. Ho anticipato di 4 mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente con le esperienze maturate e le mie aspettative. Ringrazio Ceferin, un vero leader, i miei colleghi dell’Esecutivo per questi 4 anni vissuti meravigliosamente insieme”.

La Roma su Uva

michele uva foto mezzelani gmt

Michele Uva è uno dei nomi fatti per la Roma, che sta cercando di ampliare il suo organigramma dirigenziale dopo gli addii di Petrachi e Baldissoni. La sua candidatura riguarda il ruolo di direttore generale. I Friedkin sono alla ricerca di una figura di spessore che possa curare i rapporti istituzionali del club e fare da collante tra dirigenza e squadra.

roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 023 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 022 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 006 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 021 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 012 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 001 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 002 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 003 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 004 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 005 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 009 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 007 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 008 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 010 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 011 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 014 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 016

michele uva foto mezzelani gmt

heinze CICINHO 4 CICINHO 2

roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 013 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 015 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 017 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 019 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 018 roma vs cska sofia foto mezzelani gmt 020