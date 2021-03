22 mar 2021 13:50

“LA ROMA NON HA LA MENTALITA’ PER GIOCARE CON LE “BIG”? NO, ABBIAMO PREPARATO MALE LA PARTITA NON PRESSANDO ALTO” – IL CAPITANO PELLEGRINI SCONFESSA FONSECA, I CALCIATORI MOLLANO IL TECNICO PORTOGHESE, DOPO l’ENNESIMO KO CON UNA GRANDE SQUADRA. LA FRATTURA, NATA AD AGOSTO, SI E’ AMPLIATA DOPO LA SCONFITTA CON LO SPEZIA IN COPPA ITALIA, LE 6 SOSTITUZIONI E LA ROTTURA CON DZEKO - PER L’ANNO PROSSIMO ALLEGRI (IL FAVORITO), SARRI O NAGELSMANN DEL LIPSIA…