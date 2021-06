24 giu 2021 18:03

“LA ROMA? NON HO PARLATO NESSUNO E NON CI SONO RUOLI. SE SPERO IN UNA TELEFONATA? NO, HO IL TELEFONO SPENTO” – TOTTI PARLA ANCHE DI MOURINHO: “E’ L’ALLENATORE PIÙ FORTE DEL MONDO. L’ITALIA? PUO’ ARRIVARE LONTANO. FRANCIA FAVORITA MA POI ABBIAMO VISTO CHE QUANDO GIOCHI CON SQUADRE FORTI NESSUNO È IMBATTIBILE...” - L'EX CAPITANO GIALLOROSSO DIVENTA AMBASCIATORE DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026...