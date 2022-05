“LA ROMA E’ UNA SQUADRA BIPOLARE. CONTRO LA FIORENTINA NON CI HA CAPITO NULLA. IL RIGORE? MI LASCIA MOLTI DUBBI” – VERDONE A "SUPERTELE" SU DAZN COMMENTA LA VITTORIA PER 2-0 DELLA VIOLA SULLA ROMA: LA SQUADRA DI ITALIANO AGGANCIA COSÌ I GIALLOROSSI AL SESTO POSTO IN CLASSIFICA A QUOTA 59 – MOURINHO E PINTO ATTACCANO IL VAR: “CI VUOLE RISPETTO. CI HANNO TOLTO DEI PUNTI. CI SERVONO DELLE SPIEGAZIONI” - IL RITORNO DI SPINAZZOLA IN CAMPO...

Da gazzetta.it

fiorentina roma

La Fiorentina indirizza subito la partita: il tocco di Karsdorp su Nico Gonzalez porta alla concessione del rigore per i viola dopo che l'arbitro Guida viene richiamato al Var. Dal dischetto non sbaglia Nico Gonzalez e non sono passati neppure 5'. Sei minuti dopo la difesa giallorossa si apre colpevolmente sulla percussione di Bonaventura, che batte Rui Patricio con un sinistro incrociato. Il tris dello stesso Bonaventura viene annullato per fuorigioco, poi la partita scivola via senza grandi sussulti. Abraham sfiora il palo di testa, il finale serve soprattutto per salutare il ritorno in campo di Spinazzola, che non giocava dal grave infortunio accusato agli Europei col Belgio 311 giorni fa.

VERDONE

Da www.corrieredellosport.it

fiorentina roma

Match point europeo mancato per la Roma di José Mourinho che questa sera ha perso al Franchi contro la Fiorentina. La squadra di Italiano si è imposta 2-0 grazie al rigore realizzato da Gonzalez, e che ha scatenato l'ira dei tifosi giallorossi, e la rete di Bonaventura. Al termine del match l'attore Carlo Verdone è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato della sua Roma: "Ho visto una Roma confusa, non ha capito nulla della partita.

Ha subito l’attacco verticale della Fiorentina, la squadra è stata imprecisa. Tanti passaggi orizzontali, poi all’indietro e infine lanci lunghi per il povero Abraham che era solo. Zalewski non ha fatto nulla, la Roma è una squadra bipolare. Il rigore? Mi è sembrato un contatto morbido, non era un intervento punitivo. In Inghilterra non avrebbero mai fischiato un rigore del genere".

francesco totti carlo verdone