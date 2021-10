“IL ROSSO A SPALLETTI? MASSA HA REAGITO COME GLI ABBIAMO CHIESTO" – IL DESIGNATORE ROCCHI FA LUCE SULL'ESPULSIONE DEL TECNICO DEL NAPOLI DOPO LA SFIDA CON LA ROMA: "SPALLETTI È TOSCANO COME ME, SE AVESSE FATTO A ME QUELLA BATTUTA SAREBBE STATO DIVERSO. MASSA HA UN ALTRO CARATTERE MA GLI ARBITRI DEVONO ESSERE…" - LE FOTO DI ROMA-NAPOLI BY MEZZELANI

Da gazzetta.it

massa spalletti

Roma-Napoli, Spalletti a fine gara indirizza degli applausi a Massa: il direttore di gara replica sventolandogli un rosso, il secondo dopo quello a Mourinho. L'espressione incredula del tecnico del Napoli è emblematica: i complimenti all'arbitro con un "comunque bravo" al seguito, agli "occhi" delle telecamere parrebbero genuini. L'espulsione diventa un caso e solleva un polverone di polemiche. E anche se tra le due parti, negli spogliatoi, torna presto il sereno, rimangono vivi gli interrogativi. In tv e sul web per molti Massa ha esagerato.

gianluca rocchi

Gianluca Rocchi, designatore della Can, intervenuto a "Radio Anch'io Sport", ha voluto allora fare luce sulla vicenda. E approva l'operato di Massa: "Il diverbio con Spalletti? Ho parlato con i due allenatori, che si sono scusati a fine partita, segno di intelligenza. L'ho apprezzato molto, l'adrenalina in campo fa perdere la lucidità. Spalletti poi è toscano come me, se avesse fatto a me quella battuta sarebbe stato diverso. Massa ha un altro carattere e ha reagito come abbiamo chiesto di fare: gli arbitri devono essere signori, educati e intransigenti verso chi si comporta male".

zibi boniek foto mezzelani gmt041 vip foto mezzelani gmt036 vip foto mezzelani gmt035 silvia salis foto mezzelani gmt046 sanzo e bonfiglio foto mezzelani gmt024 sanzo e bonfiglio foto mezzelani gmt022 sanzo e bonfiglio foto mezzelani gmt023 roma vs napoli foto mezzelani gmt020 silvia salis foto mezzelani gmt047 roma vs napoli foto mezzelani gmt021 sanzo e bonfiglio foto mezzelani gmt025 roma vs napoli foto mezzelani gmt018 roma vs napoli foto mezzelani gmt019 vip foto mezzelani gmt034 roma vs napoli foto mezzelani gmt015 roma vs napoli foto mezzelani gmt014 roma vs napoli foto mezzelani gmt016 roma vs napoli foto mezzelani gmt017 roma vs napoli foto mezzelani gmt013 roma vs napoli foto mezzelani gmt012 roma vs napoli foto mezzelani gmt006 roma vs napoli foto mezzelani gmt011 roma vs napoli foto mezzelani gmt008 roma vs napoli foto mezzelani gmt009 roma vs napoli foto mezzelani gmt007 roma vs napoli foto mezzelani gmt005 roma vs napoli foto mezzelani gmt010 roma vs napoli foto mezzelani gmt004 roma vs napoli foto mezzelani gmt003 mourinho spalletti foto mezzelani gmt051 mourinho spalletti foto mezzelani gmt050 mourinho spalletti foto mezzelani gmt048 mourinho spalletti foto mezzelani gmt049 michele uva diego nepi foto mezzelani gmt033 michele uva diego nepi foto mezzelani gmt031 michele uva diego nepi foto mezzelani gmt032 de laurentiis foto mezzelani gmt027 diego nepi foto mezzelani gmt038 antonio nocs giralda foto mezzelani gmt044 antonio nocs giralda foto mezzelani gmt045 diego nepi foto mezzelani gmt039 de laurentiis foto mezzelani gmt026 de laurentiis foto mezzelani gmt028 de laurentiis foto mezzelani gmt029 diego nepi foto mezzelani gmt037 diego nepi foto mezzelani gmt040 giuseppe rinalduzzi foto mezzelani gmt002 maurizio cenci foto mezzelani gmt055 ferdinando mezzelani friedkin foto mezzelani gmt052 friedkin foto mezzelani gmt053 friedkin foto mezzelani gmt054 giuseppe pecoraro foto mezzelani gmt030 giuseppe rinalduzzi foto mezzelani gmt001 zibi boniek de laurentiis foto mezzelani gmt043

rocchi