“L’AMORE CON MELISSA SATTA NON È UNA COLPA, NE’ UNA DISTRAZIONE. E’ IRRISPETTOSO PARLARNE COSI’” – LA RABBIA DI MATTEO BERRETTINI DOPO GLI ATTACCHI DI CHI METTE IN RELAZIONE I SUOI FLOP CON LA LOVE STORY CON L’EX VELINA - “AL DI LÀ DEGLI HATERS MI SPIACE PER QUELLI CHE DI TENNIS NE SANNO. NON SONO CRITICHE COSTRUTTIVE E NON NE CAPISCO LE RAGIONI” (LA STOCCATA E’ A NICOLA PIETRANGELI CHE LO AVEVA PARAGONATO AL PANATTA DEI TANTI FLIRT)

Estratto dell’articolo di Paolo Rossi per “la Repubblica”

berrettini melissa satta

Lo vorrebbero processare. Anzi, la sentenza di colpevolezza per Matteo Berrettini sarebbe già stata emessa. Ma il finalista di Wimbledon, fuori al primo turno a Indian Wells, respinge ogni addebito: la crisi non c’è.

Berrettini, cosa vogliono da lei?

«Me lo sono chiesto, e una risposta credo di averla: più diventi esposto - neanche famoso - e diventi bersaglio di attacchi, soprattutto se le cose non vanno come vorresti, o come la gente vorrebbe».

Hanno ragione gli accusatori?

«Personalmente non ho alcun dubbio rispetto a quello che sto facendo: non sento di aver preso una strada diversa dal tennis. Sono lo stesso ragazzo di sempre».

Però l’accusa è: non vince più.

«Ma non è così per tutti i lavori, le carriere? Ci sono momenti in cui si lavora di meno. Inseguo solo i miei sogni e la mia carriera».

È l’epoca degli haters sui social.

melissa satta e matteo berrettini foto chi 9

«Si può gettare odio in maniera troppo facile. Eppure allo specchio vedo un ragazzo che vive con tranquillità: sono educato, non ho mai insultato nessuno, mai una parola fuori posto in nessun commento».

Eppure è colpevole anche del suo nuovo amore, Melissa Satta.

«Noi ci siamo trovati... ma stiamo parlando di un fatto privato, molto positivo e di cui sono felice. Io sono riservato e amo la privacy (anche se poi ho fatto entrare Netflix nel mio quotidiano), e sapevo che scegliendo una persona dello spettacolo i riflettori sarebbero stati accesi. Però, è sempre come uno vuole vederla, no?

Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale. E anche qui mi spiace che una cosa totalmente positiva, che è un sentimento poi, venga girata come una distrazione professionale. Posso dire? È irrispettoso parlarne così, mi spiace che venga letta così. Fortunatamente non da tutti».

melissa satta e matteo berrettini foto chi 7

Tutto ciò incide nei pensieri...

«Al di là degli haters mi spiace per quelli che di tennis ne sanno: non sono critiche costruttive e non ne capisco le ragioni».

L’anno scorso è toccato a Sinner, adesso a lei e Musetti: non è che c’era gente che aspettava solo questo momento?

«Ma non succede in tutti gli sport? Non è che si sale sempre in termini di prestazioni. Siamo umani: ci sono le emozioni, la stanchezza, gli incidenti. Manca un pochino di equilibrio. Capisco che ci siamo abituati ai Federer-Djokovic-Nadal che hanno dominato il tennis facendo sembrare normale essere n. 1 per 10 anni, invece non lo è».

E riguardo a lei?

«Io parlo col mio team e non vedo preoccupazione, ma un momento in cui bisogna lavorare e stare sul pezzo. Dico, e sfido chiunque, ad avere i miei incidenti e poi portare a casa risultati. So di avere la stoffa giusta per andare avanti».

melissa satta e matteo berrettini foto chi 6

Non c’è imparzialità di giudizio.

«Equilibrio. Lo vorrei da quelli che hanno fatto questa vita: per insegnare e mostrare che la cultura sportiva si può insegnare».

Però?

«Sembra che per alcuni la felicità dipenda se vinco o perdo io, e sfogano così la loro frustrazione. A me spiace esserne il mezzo. Per me lo sport dovrebbe essere usato come gioia: ci si può arrabbiare per la sconfitta, ma non insultare».

