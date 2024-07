“L’AZZURRO E’ LA MIA SECONDA PELLE” – GIGI BUFFON, CAPODELEGAZIONE DELLA NAZIONALE A EURO 2024, NON LASCIA. ACCETTA LA PROPOSTA DI GRAVINA E DICE SI' A UN RUOLO PIU' AMPIO ALL’INTERNO DEL CLUB ITALIA – SI PARLA ANCHE DEL POSSIBILE ARRIVO DI LEO BONUCCI NELLO STAFF DI LUCIANO SPALLETTI (OCCHIO: QUANDO SI INIZIO' A PARLARE DI CAMBIAMENTI NELLO STAFF, L'EX CT MANCINI SI DIMISE...)

Buffon, annuncia la Federcaclio, "prolunga il suo incarico in azzurro. Il primatista di presenze con la maglia della nazionale italiana (176), nominato capodelegazione dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, lo scorso agosto e con il contratto in scadenza a fine Europeo, ha accettato con entusiasmo la proposta del numero uno federale". In un incontro svoltosi oggi in via Allegri, Gravina gli ha "rinnovato la stima e la volontà di valutare insieme un percorso professionale ancora più ampio e trasversale all'interno del Club Italia".

"Gigi è una risorsa straordinaria per la Figc e per la Nazionale - il commento del presidente federale - si è calato nel nuovo ruolo con grande disponibilità e professionalità, lo ringrazio per aver fortemente voluto continuare a dare il suo contributo alla causa azzurra. Coerentemente con quanto annunciato nel giorno della sua presentazione, dopo aver conseguito il diploma da direttore sportivo al corso di Coverciano, è mia intenzione coinvolgerlo anche in un ruolo più operativo all'interno della struttura.

La sua conferma era il mio primo obiettivo per il rilancio della Nazionale e rappresenta una bellissima notizia per tutto il calcio italiano". "L'azzurro è la mia seconda pelle - afferma Buffon - sono felice di poter continuare il percorso da dirigente iniziato poco meno di un anno fa in nazionale, ringrazio il presidente Gravina per la stima e, come ho sempre fatto nella mia carriera, darò il massimo per la nazionale. Negli ultimi mesi, inoltre, ho potuto acquisire conoscenze e professionalità che auspico possano essere utili allo sviluppo del Club Italia e al potenziamento di tutte le squadre azzurre".

Da tuttosport.com

(…) Leonardo Bonucci, infatti, potrebbe tornare presto in azzurro. Non nei panni da calciatore, anche se forse a Euro 2024 uno come lui avrebbe potuto fare ancora comodo nello spogliatoio, bensì in quelli di tecnico.

L’ex capitano della Juventus, infatti, ha annunciato a maggio la decisione di ritirarsi dal calcio giocato per intraprendere una nuova carriera.

Esperienza e senso di appartenenza al servizio di quella maglia azzurra che ha indossato e onorato al massimo per 121 volte (quarto nella classifica all-time) con pure 8 gol segnati, tra cui quello nella finalissima di Euro 2020 in cui ci siamo laureati Campioni d’Europa. Insomma, il supporto ideale per aiutare i giovani calciatori italiani a maturare senza farsi travolgere dalle pressioni che gravitano intorno alla nazionale.

Al tempo stesso Bonucci potrebbe scoprire e imparare il mestiere di allenatore, collaborando da vicino con uno dei migliori in circolazione. L’ultima parola spetterà proprio al tecnico di Certaldo.

