“L’ESCLUSIONE DEGLI ATLETI RUSSI NON LA CONDIVIDO” – L’EX NUOTATRICE FEDERICA PELLEGRINI, OGGI MEMBRO CIO, SCENDE IN CAMPO A DIFESA DEGLI SPORTIVI DI MOSCA: “È UNA CATTIVERIA. CIÒ CHE SCEGLIE UN GOVERNO NON LO SCELGONO GLI ATLETI. A MENO CHE UN ATLETA RUSSO NON SIA PRO GUERRA, MA SARANNO POCHI ELEMENTI A PENSARLA COSÌ" (E COSA NE SA, LA PELLEGRINI? HA FATTO UN SONDAGGIONE SU PUTIN?) – I RICORDI DEI GIOCHI (“A ATENE DORMIVAMO SU MATERASSI DI CARTA”) E LE PRESSIONI SU NUOTO E ATLETICA DOPO IL FLOP DEL CALCIO...

federica pellegrini 3

Estratti da ilnapolista.it

Federica Pellegrini, ex nuotatrice, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi.

Pellegrini: «L’esclusione degli atleti russi non la condivido. Ad Atene dormivamo su materassi di carta»

Federica, da Tokyo è cambiato tutto in 3 anni…

«Un macello di gare, l’Olimpiade dopo soli 3 anni si sente. Ma io sono serena. Non rimpiango la scelta fatta. Sono strafelice che Giacomo (Carini, ndr) si sia qualificato nei 200 farfalla: sono contenta per lui e Matteo, viene fuori il suo lavoro. Lui fa tanto».

Vent’anni dopo, come vede i Giochi di oggi?

«Le Olimpiadi sono sempre le Olimpiadi: non sai mai a cosa vai incontro. Ricordo la prima ad Atene, dormivamo su materassi di carta. Anche adesso a Parigi i ragazzi troveranno dei letti di carta ecosostenibile. Soprattutto a livello emotivo, la prima Olimpiade è sempre la prima. Anche per chi l’ha già fatta è una gara completamente diversa».

federica pellegrini

Ci sarà più pressione dopo il flop del calcio?

Pellegrini: «L’Italia degli altri sport ha già vinto. Perché è comunque un’Italia che anno dopo anno sta regalando grandissimi risultati. Manca all’appello il calcio: dispiace perché il calcio è uno sport importante per l’Italia. Bisogna correre parallelamente».

Lei non ha mai creduto ai ranking pre Giochi…

«Perché l’Olimpiade è una gara che produce tensione a un atleta, fuori scala. Con tanta tensione in corpo si può incorrere in errori che magari in altre gare non fai. E questo apre le porte alle sorprese. Poi nella finale si riparte sempre da zero».

L’atletica ha superato il nuoto a Tokyo…

«Vanno di pari passo. L’una può dare una spinta all’altro. Partire bene in piscina? Ci potranno essere delle gare sbagliate, come la gara perfetta, o iniziare bene e finire bene. Quest’atletica multietnica è un plus per noi, è un mix perfetto. Dobbiamo esserne fieri. In piscina, 3 ori individuali come a Sydney sono eguagliare. Adesso è impossibile».

federica pellegrini

Senza la Russia Giochi falsati in alcuni sport?

«Sì, non condivido questa decisione. Gli atleti della Russia dovevano gareggiare: ciò che sceglie un governo non lo scelgono gli atleti. A meno che un atleta non sia pro guerra, saranno pochi elementi a pensarla così. Il resto è una cattiveria».

Ma l’oro olimpico cambia davvero la vita?

«L’oro olimpico è l’aspirazione più alta ma non cambia la vita se non dentro come atleta, perché hai raggiunto il sogno più grande. Di fatto non ti cambia la vita: a me l’ha cambiata continuando a vincere i Mondiali l’anno dopo, e l’altro ancora».

FEDERICA PELLEGRINI CON MATTEO GIUNTA federica pellegrini federica pellegrini federica pellegrini cover federica pellegrini 3 matteo giunta e federica pellegrini pechino express federica pellegrini matteo giunta a pechino express federica pellegrini 4