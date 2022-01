21 gen 2022 17:12

“E’ UN GODIMENTO TOTALE, ALL’ULTIMO SECONDO, COME NEI FILM DI SPIELBERG” – LA VIDEO-ESULTANZA STRACULT DELL’INTERISTA PAOLO BONOLIS DOPO LA VITTORIA DELLA SUPERCOPPA CONTRO LA JUVE - IL SIPARIETTO SUL MILAN A "VERISSIMO" CON LA TOFFANIN CHE DICE DI NON TIFARE PER NESSUNA SQUADRA: “FINIRAI ALLA CARITAS. DEVI TIFARE MILAN, NON TI PIGLIANO PIÙ AD ARCORE, FINGI, CHE TE FREGA" – E SULLA BRUGANELLI: “CI SI PRENDE IN GIRO, SI SCHERZA. LEI MI BULLIZZA TANTISSIMO…” – VIDEO