Andrea Sereni per corriere.it

«L’Inter non è in vendita». Firmato Steven Zhang . Nella notte che regala alla squadra di Inzaghi il pass per gli ottavi di Champions League arrivano anche le parole del presidente, che interviene a gamba tesa sulle voci di cessione del club. «Non sto parlando con nessun investitore. Siamo concentrati sulle vittorie, finché sarò presidente». Fonti vicine alla proprietà nerazzurra hanno sempre ribadito che l’Inter cerca un partner di minoranza, in grado di supportare la crescita del club. Questo è il compito degli advisor Goldman Sachs e Raine Group.

Zhang gongola per il successo con il Viktoria Plzen e conferma questa linea. La qualificazione agli ottavi è un boost per le casse del club e «la prova del lavoro che abbiamo fatto — continua il presidente nerazzurro —. I tifosi dell’Inter desiderano il meglio così come noi. In questi ultimi 18 mesi abbiamo vinto tre trofei, cosa che non era accaduta negli anni precedenti, questo significa che abbiamo fatto le scelte giuste». Gonfia il petto Zhang:

«Ogni anno abbiamo fatto sempre di più per migliorare, non ci accontentiamo mai. Dedico questa vittoria ai tifosi, che ci sostengono. Poi a tutti coloro che lavorano attorno a me, in ogni angolo dell’azienda. E anche alla mia famiglia che mi sostiene. È una ricompensa che rimarrà sempre nei nostri cuori». Intanto, nelle tasche dei giocatori arriverà il premio per la qualificazione.

Zhang applaude Inzaghi, uscito nell’ultimo mese da una situazione complessa: «È un allenatore top, molto resiliente di fronte alle difficoltà, è sempre in grado di superarle. Abbiamo visto tutte le sue qualità. Passare il prossimo turno è una bella notizia per il futuro del club». C’è spazio anche per una battuta su Skriniar, capitano con il contratto in scadenza tra otto mesi:

«Il rinnovo? È un giocatore incredibile, sa quanto ci tengo che rimanga e sono fiducioso che riusciremo a trattenerlo», dice il presidente. Stessa linea tenuta da Marotta prima della partita con il Plzen: «Vogliamo arrivare al rinnovo, lui lo merita ampiamente. Skriniar può rappresentare il presente e il futuro della società, spero diventi il nostro punto di riferimento — le parole dell’a.d. nerazzurro —. È chiaro che le negoziazioni si fanno in due e le decisioni si prendono in due. Io sono ottimista di natura, spero si possa arrivare quanto prima al prolungamento».

