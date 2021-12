“L’INTER? SARA’ COMPETITIVA PER MOLTI ANNI” – ALLA NOTTE DEL GOLDEN BOY DI TUTTOSPORT ANTONIO CONTE PARLA DEL SUO PASSATO, DI LUKAKU E DI KANE – LEWANDOWSKI, PREMIATO COME MIGLIOR GIOCATORE DELL'ANNO, NON ESCLUDE UN FUTURO IN ITALIA. “LA MIA FONTE DI ISPIRAZIONE? ROBERTO BAGGIO” - E RUMMENIGGE, DIRIGENTE DEL BAYERN:" NON CREDO CHE PRENDEREMO HAALAND, SIAMO CONTENTI DI LEWANDOWSKI” – A PEDRI IL GOLDEN BOY. MA A VINCERE LA SERATA E’ LADY RUGANI, MICHELA PERSICO…

Da tuttosport.com

antonio conte

"Il premio Vittorio Pozzo? È un grandissimo orgoglio. Sappiamo bene cosa rappresenta Pozzo per la nostra categoria e per la Nazionale, per come l'ha condotta ai trionfi mondiali.

Vedere il mio nome associato al suo è una grandissima soddisfazione". Antonio Conte, ex tecnico della Juve, dell'Inter e della Nazionale italiana, passato recentemente al Tottenham dopo aver vinto lo Scudetto con i nerazzurri nella scorsa stagione, è intervenuto - collegato telematicamente da Londra - a margine della cerimonia per il Golden Boy, il premio di Tuttosport assegnato quest'anno a Pedri: "Sono stati due anni intensi, vissuti con grandi entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di riportare l'Inter a vincere e siamo stati bravi tutti: calciatori, dirigenti, staff e anche io. Abbiamo fatto anche una finale di Europa League. L'Inter è ancora una squadra competitiva e lo sarà per molti anni".

pedri laporta

Antonio Conte su Tevez, Lukaku e Kane

"Kane? Ho avuto il piacere di allenare tanti campioni, come Tevez, Lukaku, e adesso ho il piacere di allenarne uno come Harry. Mi ha sorpreso molto, si mette al servizio della squadra e lavora per essa, con senso di partecipazione e di collettivo encomiabili, nonostante sia un fuoriclasse. Per me è un piacere avere in squadra un giocatore con qualità tecniche impressionanti e che è capace di mettersi a disposizione della squadra. Spero di poter contribuire ancor di più alla sua crescita", conclude Antonio Conte.

LEWANDOWSKI

Da tuttosport.com

robert lewandowski

L'attaccante del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, è stao premiato come miglior giocatore dell'anno al Golden Boy 2021, premio istituito nel 2003 da Tuttosport: "Sfortunatamente non posso essere con voi ma è bello essere stato votato da questi grandi nomi del mondo del calcio. Per me è qualcosa di fantastico. Ricordo che quando avevo sette anni, ero molto giovane e in quel momento vidi Baggio con la sua pettinatura particolare e un grande talento.

Era nel suo momento migliore e vidi la sua tecnica e le sue performance perfette e nella mia memoria è rimasto impresso il suo nome. Ho cercato di copiare anche un po’ il suo stile. Anche se invecchio miglioro, spero anche il prossimo anno di dare il meglio ma ringrazio anche i miei compagni e lo dedico ai fans di tutto il mondo e soprattutto a quelli italiani. Venire in Italia? Non posso dire qualcosa che non so ancora.

rummenigge

So che sono molto apprezzato in Italia quindi è possibile ma non ho notizie. So che venendo qui avrei la possibilità di confrontarmi con grandi calciatori e grandi squadre. Sono molto orgoglioso che tutti vedono gli sforzi che faccio. Io mi impegno sempre, vi ringrazio e sono onorato di aver ricevuto questo premio".

RUMMENIGGE

Da tuttosport.com

michela persico 4

"Salisburgo? Sono nostri vicini, il Bayern parte favorito ma dagli ottavi bisogna essere concentrati ed avere anche un po' di fortuna. Perchè l'anno scorso contro il Psg mancavano Lewandowski e Gnabry. Inter-Liverpool? Con Real-Psg è la gara più interessante. Il Liverpool sta andando molto bene, sarà una partita dura, ma credo che l'Inter in due buone giornate ha delle chance di passare il turno". Lo ha dichiarato Karl-Heinz Rummenigge, ai microfoni di Sky Sport, a margine del premio Golden Boy di Tuttosport.

Le parole di Rummenigge

michela persico 2

"Negli ultimi 2-3 mesi sta andando molto bene, senza dimenticare che hanno perso Lukaku e cambiato l'allenatore. Posso solo fare i complimenti", ha detto ancora Rummenigge secondo cui l'Inter "ha bisogno molto del pubblico di San Siro contro il Liverpool, Covid permettendo". Su Lewandowski e Haaland: "Lewandowski meritava il Pallone d'Oro perchè ha fatto una grandissima stagione, Messi si è congratulato con lui e ha dimostrato stile.

michela persico 1

Ma siamo rimasti sorpresi, ora è contento di ricevere almeno il premio di Tuttosport. Il Bayern è molto contento con Lewandowski, ha sempre fatto tra i 30 e i 40 gol. Certamente non è più giovane come Haaland ma ha un fisico che può giocare ancora 2-3 anni. Per questo non credo che il Bayern prenderà Haaland".

michela persico pedri 1