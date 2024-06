“L’ITALIA E’ SULLA STRADA GIUSTA. IL 10 AGLI EUROPEI? PELLEGRINI O BARELLA” - SPALLETTI PARLA ALLA VIGILIA DELL'AMICHEVOLE CON LA TURCHIA DI MONTELLA PREVISTA STASERA A BOLOGNA - GATTI VERRA’ IN GERMANIA. GLI HO DETTO ‘MAGARI TI CHIAMO’, ED È ARRIVATO QUI SCARPE IN MANO, TUTTO SUDATO, È STATO BELLO” – "FAGIOLI? DEVI TENERE PALLA 60’ SENNÒ DIVENTA UN PROBLEMA A RINCORRERE GLI AVVERSARI – LA STAFFILATA A SCAMACCA - “HO DETTO CHE È PIGRO MA HA BEI COLPI DI SOLE…”

Fabio Licari per gazzetta.it - Estratti

luciano spalletti

Luciano Spalletti, c.t. della Nazionale, è ancora emozionato per l’incontro con i cinque grandi 10 del passato, Rivera, Antognoni, Baggio, De Piero e Totti, come avere un album di figurine personale con i miti del pallone.

Al c.t. piace parlare di calcio, di un sistema tattico che, come visto negli allenamenti, sta virando verso un 4-2-3-1 di partenza che poi si trasforma in un 3-2-4-1 più offensivo che nella tournée Usa. Con in campo, il 4 giugno nell'amichevole contro la Turchia, "sicuramente Vicario, Di Lorenzo, Orsolini e Retegui. Calafiori dovrebbe entrare dopo".

Quanto le spiace per il ko Scalvini?

“Sono quelle cose che non vorresti mai sentire, ma ne sono già successe un paio. Un abbraccio a Giorgio, si rimetta presto: è un bravo ragazzo e il futuro del ruolo nel calcio moderno, ieri giocava a centrocampo. Erano tutti entusiasti e disponibili della chiamata, anche Gatti rimasto a casa. Gli ho detto ‘magari ti chiamo’, ed è arrivato qui scarpe in mano, tutto sudato, è stato bello”.

Sensazioni da Coverciano?

spalletti e i sei comandamenti per l'italia

“Buonissime. I ragazzi hanno sviluppato bene il lavoro. Non si può dire che c’è il pilota automatico, ma siamo sulla strada buona”.

“Non facile scegliere i tre da lasciare a casa, lo so, richiamerò poi qualcuno già lasciato prima (Locatelli, ndr). Noi ci alleniamo per fare cose situazionali, cose vere, per vedere la qualità nella risposta alle richieste. La partita ha qualcosa in più, ma il lavoro fa capire come risponderai in partita”.

GIGI BUFFON E LUCIANO SPALLETTI

Quanto la Turchia influirà sulle scelte?

“Abbiamo anche l’Under 20 il giorno dopo. Bisogna mettere dentro alcuni che si ritiene poi potranno giocare. Ci saranno Di Lorenzo, Orsolini, Vicario, Retegui. Calafiori entrerà in corsa”.

Fagioli è alternativo o complementare a Jorginho?

“Uno come lui, con quella qualità, può essere complementare, ma devi tenere palla 60’ sennò diventa un problema a rincorrere gli avversari. Ci voglio giocatori più abituati alla fase difensiva e al contrasto che serve per recuperare”.

Che squadra è la Turchia?

“Conosco bene Montella, sveglio, sveglissimo, all’Adana è subentrato ed è arrivato 9°, poi 4° e appena è andato via la squadra è arrivata 11°. La Turchia ha qualità, estro, ripartenze brucianti, ghigno, ha vinto il gruppo”.

totti antognoni gravina rivera del piero baggio con gli azzurri a coverciano

Chi sarà il 10 agli Europei?

“Pellegrini può esserlo. Anche Barella, perché ha le giocate che ti colgono di sorpresa, fa passare le cose dove molti vedono muri”.

Gatti?

“Verrà in Germania”.

Scamacca?

gianluca scamacca

“Ho detto che è pigro ma anche tantissime cose positive… Non dico le cose per attaccare i miei giocatori, ma per aiutarli. Ai figli vanno dette le cose vere. Se guardi metri, velocità, forza della velocità, Scamacca perde con tanti altri. Ma è bello averlo qui, accolto con il sorriso, ha bei colpi di sole…”.

luciano spalletti LUCIANO SPALLETTI GIGI BUFFON i comandamenti di spalletti