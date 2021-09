“L’OMICIDIO DI MIO PADRE? POLITICO. ANDREOTTI GLI DISSE: CHI SI METTE CONTRO LA MI ACORRENTE DELLA DC IN SICILIA TORNA CON I PIEDI DAVANTI” – J’ACCUSE DI RITA DALLA CHIESA A "LA CONFESSIONE" DI PETER GOMEZ SU NOVE: “AL FUNERALE ERA PIENO DI POLITICI, MA NON C’ERA GIULIO ANDREOTTI. OGGI C’È UN COLLABORATORE DI GIUSTIZIA, IL QUALE DICE CHE IL MANDANTE DELL’OMICIDIO DI MIO PADRE È STATO UN POLITICO, OGGI SCOMPARSO, MOLTO VICINO AD ANDREOTTI” – VIDEO

“Nei diari di mio padre c’era scritto di un colloquio tra lui e Andreotti, in cui gli diceva. “Attenzione, perché chi si mette contro la mia corrente politica in Sicilia, poi torna con i piedi dalla porta”. Così Rita Dalla Chiesa, ospite de La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez, in onda il 24 settembre alle 22.45 su Nove, ha raccontato del clima in cui maturò l’omicidio, di matrice mafiosa, del padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa morto il 3 settembre 1982 nella strage di via Carini in cui morirono anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

“Al funerale era pieno di politici, ma non c’era Giulio Andreotti”, ha confermato l’ex conduttrice di Forum. “Oggi c’è un collaboratore di giustizia, l’abbiamo saputo tre anni fa, il quale dice che il mandante dell’omicidio di suo padre è stato, sarebbe stato, un politico, oggi scomparso, molto vicino ad Andreotti. Lei che ne pensa?”, ha chiesto il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “Che è vero”, ha risposto lapidaria la figlia del Generale.

“Lei, già da subito, si è convinta che la decisione di quell’omicidio fosse una decisione politica“, ha insistito il conduttore. “Sì, ho maturato questa convinzione perché ho visto la solitudine nella quale avevano lasciato mio padre – ha detto Rita – Perché nei diari di mio padre, che poi Falcone mi fece leggere, ne parlai anche con Chinnici (Rocco Chinnici, ndr), c’era scritto di un colloquio che mio padre aveva avuto con Andreotti. E Andreotti gli aveva detto: “Attenzione perché chi si mette contro la mia corrente politica in Sicilia (quella della Democrazia cristiana, ndr), poi torna con i piedi dalla porta, ecco, questo era il significato”, ha concluso il noto volto televisivo.

