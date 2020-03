12 mar 2020 12:04

“RUGANI NON HA FEBBRE ED E' ASINTOMATICO: I PRIMI SINTOMI SOLO DA MARTEDI’” – FONTI VICINE ALLA JUVE FANNO SAPERE CHE NON E’ VERO CHE IL DIFENSORE POSITIVO AL CORONAVIRUS SIA STATO SOTTOPOSTO AL TAMPONE PRIMA DELLA PARTITA CON L’INTER. -ANCHE IN SPAGNA IL CAMPIONATO SI BLOCCA - ANCHE IL BASKET SI FERMA: NBA SOSPESA (POSITIVO IL CENTRO DI UTAH GOBERT, CHE AVEVA DERISO CHI PRENDE PRECAUZIONI) - STOP ANCHE A 'EUROLEGA' ED 'EUROCUP'