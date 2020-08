29 ago 2020 19:50

“SALUTI ROMANI CAMERATA REINA” – I TIFOSI DELLA LAZIO ACCOLGONO IL PORTIERE SPAGNOLO CON UN BENVENUTO FASCISTA IN UNO STRISCIONE A CORSO FRANCIA – REINA IN PASSATO AVEVA ESPRESSO SIMPATIA PER IL PARTITO DI ESTREMA DESTRA “VOX”, ATTIRANDOSI LE SIMPATIE DEI FASCI DELLA CURVA NORD…