RAFA NADAL SI CONFESSA AL PAÌS SETTIMANALE DOPO IL RITORNO IN CAMPO A BRISBANE CON VITTORIA

Intervista di Nadal al Paìs settimanale. Nadal che oggi è tornato a giocare e a Brisbane ha battuto Thiem al primo turno per 7-5 6-1.

Rafa Nadal si china sul tavolo e prende una bottiglia d’acqua.

«Se hai una buona mano e ti dicono di spingere questa bottiglia fino all’angolo, lo fai – lui schiaffeggia la bottiglia con la mano sinistra e la mette lì —. Una e cento volte. A volte arriva alla perfezione all’angolo; altre volte, molto vicino. L’hai automatizzato. Ma se ti dicono che se non lo metti in angolo, ti sparano, viene il bello! Diventa più difficile, non è vero?»

Cosa stai dicendo?

«Che nel tennis la mente conta molto, ma le persone che giocano meglio, quelle con la mano più sensibile, sono le persone la cui testa fallisce di meno. Sei più forte mentalmente quando hai un controllo superiore con la mano. Se hai il controllo di ciò che stai facendo, è più facile essere meno nervoso. La testa ti risponde meglio nei momenti di pressione perché quella testa sa che hai imparato il gioco: che sei molto bravo a fare quello che fai».

Per Nadal vince chi controlla le partite, non importa se giochi male

Ora si attacca di più.

«Non importa quanto forte la palla venga colpita, i migliori giocatori sono sempre i giocatori di controllo. Non si vedono giocatori di alto livello che non sentono la palla in modo straordinario. Perché alla fine le partite si decidono in poche palle e i giocatori con la mano più sensibile sono quelli che hanno più regolarità, quelli che arrivano in alto, quelli che vedi nei turni finali dei tornei. I giocatori esplosivi sono molto pericolosi, sì. Ma sono una roulette russa: indovinano la giornata, o no.

E ho imparato qualcosa nella mia carriera: giocare male e vincere fa la differenza. E lo fai solo controllando le partite, non importa come stai giocando. Colui che riesce a vincere il maggior numero di partite alla fine dell’anno giocando male sarà al top. Perché? Perché non giocherai male tutti i giorni. Ma quando giochi male e vinci, hai l’opportunità di giocare meglio il giorno dopo. L’abc del tennis è saper vincere giocando male. E lo fai se sei mentalmente preparato e hai l’umiltà di presumere che a volte giochi male e vinci».

La malattia degenerativa al piede

È una cattiva idea chiedere a Nadal dei suoi infortuni. Li elenca nel dettaglio, compresi alcuni che non ha contato al momento per risparmiarsi il sospetto che stia cercando una scusa dopo una sconfitta:

«Capisco che le persone si stanchino».

Ma lui li soffre. E li riassume violentemente in questa frase:

«Ho avuto un infortunio molto importante nel 2005 [avevo 22 anni]. Da lì, ho un piede che è la parte peggiore del mio corpo».

Si tratta del suo piede sinistro e della sindrome di Müller-Weiss, una malattia degenerativa che indebolisce l’osso scafoide tarsale, deforma l’arto e provoca dolore anche per camminare; è un osso essenziale per muovere il piede.

«Questo è ciò che mi distrugge, davvero», continua. «Distrugge il mio corpo: tutto il resto è stato destrutturato per cercare di salvare il mio piede. Sono riuscito a salvarlo, ma il resto mi ha sconvolto. E ciò che finisce per distruggermi è avere più dolore del conto quotidiano».

