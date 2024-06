“SAREBBE BENE LASCIAR DA PARTE LA QUESTIONE VOTO“, LO JUVENTINO ADRIEN RABIOT, ESPONENTE DELLA FRANCIA BIANCA, RIMETTE IN CARREGGIATA I COLLEGHI DI NAZIONALE MBAPPE’ E THURAM DOPO LE PRESE DI POSIZIONE ANTI-LE PEN: “NOI NON DOBBIAMO LASCIARCI DISTURBARE COME GRUPPO, ABBIAMO UNA COMPETIZIONE DA GESTIRE. SE POTESSIMO LASCIARE UN PO' DA PARTE L’ASPETTO ELEZIONI SAREBBE POSITIVO”

rabiot mbappe

(ANSA-AFP) "Sarebbe bene lasciare un po' da parte la questione elezioni", perchè il gruppo non dovrebbe essere "disturbato" mentre lavora per dare il meglio a Euro 2024. Lo ha detto il centrocampista della Francia Adrien Rabiot in conferenza stampa nel ritiro di Paderborn, interrogato in merito al voto che attende a breve i francesi dopo lo scioglimento dell'assemblea nazionale da parte del presidente Macron.

Nei giorni scorsi, Thuram e Mbappè avevano sollecitato i concittadini a votare, il primo invitando a fare argine contro le destre, il secondo ad evitare gli estremismi, sollevando polemiche. Il giocatore della Juventus ha proseguito dicendo che "il voto è importante, sarà il popolo che avrà scelto chi ne avrà di più. Noi non dobbiamo lasciarci disturbare come gruppo, abbiamo una competizione da gestire. Se potessimo lasciare un po' da parte questo aspetto sarebbe positivo - ha ribadito - Certo è in gioco anche il futuro della Francia, è un tema molto importante, anche scottante. Possiamo dire alla gente di andare a votare e di non dare ad altri la possibilità di scegliere per loro".

adrien rabiot