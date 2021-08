“SAREBBE IL CASO DI NON CHIEDERSI PIÙ PERCHÉ CR7 ABBIA LASCIATO LA JUVENTUS, MA PERCHÉ SIA RESTATO PER 3 ANNI” –

Sarebbe il caso di non chiedersi più perché Cristiano Ronaldo abbia lasciato la Juventus, ma perché sia restato per 3 anni.#JuveEmpoli #CristianoRonaldo — Unfair Play (@unfair_play) August 28, 2021

ALLEGRI A DAZN

La Juve? In qualche modo la sistemiamo. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente perchè siamo andati in frenesia. Si deve avere serenità, la tranquillità della grande squadra. La gestione della palla deve essere diversa. Dobbiamo avere più pazienza anche quando difendiamo. Ronaldo? Da questo momento non possiamo più pensare a Cristiano. In questo momento dobbiamo capire che dobbiamo compattarci anche per il futuro"

Giuseppe Nigro per gazzetta.it

La prima partita della Juve d.R., dopo Ronaldo, il debutto casalingo della seconda gestione bianconera di Massimiliano Allegri è una sconfitta interna 0-1 contro l’Empoli neopromosso, che con una prestazione di personalità e senza la minima soggezione conquista all’Allianz Stadium i primi tre punti del suo campionato. Dopo il pareggio 2-2 a Udine, diventano già cinque dopo due giornate i punti di distacco della Signora da Inter e Lazio prime in classifica, in attesa dei risultati della domenica.

Da www.corrieredellosport.it

Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus ed è tornato a vestire la maglia del Manchester United. Il fuoriclasse portoghese ha scritto un post sui social, dove ha salutato e ringraziato sia il club sia i i tifosi bianconeri. Ma più che le parole utilizzate, ciò che ha scatenato la reazione dei social è stato un errore ortografico commesso nel testo: "Grazzie" ha scritto CR7, a cui è sfuggita una Z di troppo.

L'errore non è passato inosservato ed è diventato virale sul web, che si è scatenato a suon di commenti negativi. In molti hanno criticato l'ex attaccante bianconero perché nei tre anni trascorsi in Italia non è riuscito a imparare la lingua italiana. A suo modo, anche la Juventus ha "replicato" a Ronaldo: prima del match contro l'Empoli, sul profilo Instagram il club bianconero ha postato una story, poi rimossa, con su scritto: "Biannconeri back home". Una frecciatina a CR7 o un semplice errore di battitura? Anche questa volta il web non è rimasto in silenzio e sui social sono arrivati molti commenti dei tifosi.

