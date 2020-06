“SARRI MI HA TRADITO. HA LASCIATO NAPOLI PER I SOLDI” - DE LAURENTIIS INFIAMMA L’ATTESA PER LA FINALE DI COPPA ITALIA CONTRO LA JUVE E FA MEA CULPA: “HO SBAGLIATO A PRENDERE ANCELOTTI E A NON SEPARARCI ALLA FINE DEL PRIMO ANNO" – "GATTUSO? MI SOMIGLIA. LO CHIAMAI DOPO L’AMMUTINAMENTO. IL PROLUNGAMENTO? SE FACCIAMO BENE IN COPPA E IN CHAMPIONS, CI VEDIAMO A CAPRI". E POI RICORDA CHE TEMPO FA AVREBBE VOLUTO FARE UN FILM CON LUI E TOTTI...

Estratto dell’intervista di Ivan Zazzaroni a Aurelio De Laurentiis per il Corriere dello Sport

SARRI DE LAURENTIIS

Ancora oggi, a settantun anni, Aurelio De Laurentiis abbandona virtualmente ogni giorno gli uffici della Lega salendo sullo scooter del primo che passa e, senza casco, si fa accompagnare in stazione mandando platealmente tutti a quel paese.

aurelio de laurentiis foto di bacco

«Sono molto incazzoso, ma dopo cinque minuti via, tutto finito, come se nulla fosse accaduto, e torno a essere dolce e affettuoso. Chi non mi conosce si stranisce. L’incazzatura-lampo mi ha salvato la vita, se così non fosse invece di un solo infarto ne avrei avuti dieci, forse sarei già morto».

L’impudenza sottilmente narcisistica di confessare la sua “piromania” prima di esaltare il lato brillante e visionario. De Laurentiis ha uno sguardo “dilatato”, tiene sempre a fuoco quanto accade nel mondo e ciò che provoca ritardi, spiazzamenti dentro la gente di calcio. Lui li chiama «i prenditori».

aurelio de laurentiis foto mezzelani gmt

Sabato sono rientrato tardi in hotel - gli dico - e ho acceso su Raiuno proprio mentre stavano trasmettendo lo sketch del balletto imposto da suo zio Dino ad Alberto Sordi, straordinaria la somiglianza fisica tra voi, e lo stesso timbro di voce, poi. «Forte, lo stavo vedendo anch’io. Negli ultimi anni in America avevamo entrambi la barba e la gente ci scambiava per fratelli».

ancelotti de laurentiis

Subito Sarri, la finale-nemesi.

«Nemesi storica» sorride. «Mi fece incazzare con la scusa volgare dei soldi, mi costrinse a cambiare, e aveva ancora due anni di contratto. Ricordo che a febbraio mi invitò a pranzo in Toscana, a due passi da casa sua, organizzò la moglie, parlammo di tante cose ma non accennò a chiusure, a separazioni, mi portò fino al giorno che precedette l’ultima partita creando disturbo e incertezza alla società».

Ma vi ha fatto vivere tre stagioni indimenticabili.

aurelio de laurentiis foto di bacco (1)

«È diventato il deus ex machina, ma anche nel calcio vale la regola del cinema dove per fare un buon film sono necessari un ottimo regista e un ottimo produttore, sono i genitori dell’opera dell’ingegno.

Naturale che l’imprenditore dia delle indicazioni e che gli sia riconosciuta una parte del merito nel successo, non solo la colpa nella sconfitta. Chi ha preso Cavani? Il sottoscritto. E Mazzarri? Il sottoscritto. E Benitez? Sempre il sottoscritto. E Higuaìn? E Sarri? Quando lo scelsi tappezzarono la città di striscioni contro di me».

ancelotti de laurentiis

Ha dimenticato Ancelotti.

«Carlo mi ricordava mio padre».

Lui nel calcio ha vinto come nessun altro. Stiamo parlando di un valore tecnico elevatissimo.

«Scelsi la sua serenità, la tranquillità, la sua piacevole vicinanza. Mio padre era un filosofo, un uomo dolcissimo. Come Carlo. Ma prendendo lui, non so se feci la cosa più giusta per il Napoli.

lotito de laurentiis

Dopo la prima stagione, potendo ricorrere alla clausola rescissoria contenuta nel contratto, avrei dovuto dirgli “Carlo, per me non sei fatto per il tipo di calcio che vogliono a Napoli, conserviamo la grande amicizia, il calcio a Napoli è un’altra cosa. Ti ho fatto conoscere una città che adesso ami spassionatamente e che ti ha sorpreso, meglio finirla qui”».

E invece…

«Sbagliai una seconda volta».

de laurentiis sarri

DE LAURENTIIS

Da ilnapolista.it

Nell’intervista al Corriere dello sport, De Laurentiis parla anche di Ancelotti.

«Mi ricordava mio padre. Scelsi la sua serenità, la tranquillità, la sua piacevole vicinanza.

Mio padre era un filosofo, un uomo dolcissimo. Come Carlo. Ma prendendo lui, non so se feci la cosa più giusta per il Napoli. Dopo la prima stagione, potendo ricorrere alla clausola rescissoria, avrei dovuto dirgli: “Carlo, per me non sei fatto per il tipo di calcio che vogliono a Napoli, conserviamo la grande amicizia, il calcio a Napoli è un’altra cosa. Ti ho fatto conoscere una città che adesso ami spassionatamente e che ti ha sorpreso, meglio finirla qui. E invece sbagliai una seconda volta.

GATTUSO

Da ilnapolista.it

andrea agnelli de laurentiis

Nell’intervista concessa al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, Aurelio De Laurentiis parla ovviamente di Rino Gattuso. Ricorda che tempo fa avrebbe voluto fare un film con lui e Totti. Ricorda l’incontro al compleanno di Ancelotti lo scorso anno a Capri e rivela:

Dopo il disguido del ritiro-non-ritiro gli ho telefonato e gli ho detto: “Rino, stai calmo, non prendere nessuna decisione, se ti chiama qualcuno, stai fermo”.

ancelotti de laurentiis

La squadra aveva dimenticato il 4-3-3 sarriano, a Rino ho chiesto la riverginazione di quel modulo, anticipandogli che lo scotto da pagare sarebbero state tre, quattro sconfitte di fila.

DE LAURENTIIS REJA AURELIO DE LAURENTIIS CARLO ANCELOTTI A CAPRI IN BARCA marotta de laurentiis SARRI DE LAURENTIIS GIUNTOLI 2 SARRI DE LAURENTIIS GIUNTOLI AURELIO DE LAURENTIIS CARLO ANCELOTTI A CAPRI IN BARCA aurelio de laurentiis de laurentiis SARRI DE LAURENTIIS de laurentiis ancelotti de laurentiis gattuso aurelio de laurentiis de laurentiis koulibaly AURELIO DE LAURENTIIS ancelotti de laurentiis ancelotti de laurentiis de laurentiis AURELIO DE LAURENTIIS CON LA GIACCA SPORCA E GIORGIO MARCHETTI de laurentiis allan de laurentiis jr AURELIO DE LAURENTIIS al thani de laurentiis de laurentiis gattuso DE LAURENTIIS MAZZARRI de luca de laurentiis