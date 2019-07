“SAVIANO FA BUSINESS CON LA MAFIA, FALCONE CI È MORTO” - IL CICLISTA DAMIANO CARUSO, GREGARIO DI NIBALI, SI CONFESSA A ‘L’EQUIPE’: “MIO PADRE SI È RITROVATO A PALERMO NEL 1984 NELLA SCORTA DEL GIUDICE FALCONE – STO BENE IN SICILIA, NON VIVREI MAI IN 20 METRI QUADRI A MONTECARLO. ESSERE GREGARIO TI TOGLIE L’ISTINTO DELLA VITTORIA. SONO SOTTOVALUTATO E MI PIACEREBBE CHE…"

damiano caruso

Da www.ilnapolista.it

L’Equipe dedica due pagine di intervista a Damiano Caruso, siciliano, gregario di Nibali. Il siciliano tocca vari temi, tra cui anche la mafia e il padre che ha fatto da scorta a Giovanni Falcone.

Il padre nella scorta di Falcone

“Mio padre è entrato in polizia dopo il servizio militare, non aveva lavoro e si è ritrovato a Palermo nel 1984 nella scorta del giudice Falcone, guardia del corpo negli anni di piombo, e aveva appena 19 anni”.

“Me ne parla con orgoglio e fierezza, col sentimento di aver vissuto momenti storici. Falcone è stato il primo a combattere apertamente la mafia. All’epoca era diverso, bisogna avere una sacro coraggio, un grande senso del sacrificio per mettere la propria vita in gioco, come ha fatto mio padre per un altro, per un milione e e 200mila delle vecchie lire, gli attuali 600 euro”.

damiano caruso

Saviano si fa bello ma vive di questo

“La mafia bisogna raccontarla ma Saviano fa business, nella Serie Gomorra lui talvolta romanza, si fa bello ma vive di questo. Lui odia la mafia e se ne nutre. Falcone, invece, ha pagato con la vita”.

La Sicilia

“Io vivo la vera Sicilia, Ragusa è a Sud, è una zona turistica, la mentalità è più aperta, io abito a 200 metri dalla villa del commissario Montalbano, quello della serie tv, mi è capitato di assistere a qualche ripresa”.

nibali

I siciliani

“Il siciliano si lamenta facilmente e non fa nulla per cambiare le cose, ma io non piango mai. Vivo in Sicilia e ne sono felice. Spesso mi dicono: sei cretino a rimanere là, dai la metà dei tuoi guadagni allo Stato ma io mi rifiuto di farmi cambiare dal denaro e se mia moglie Ornella non avesse supportato la mia scelta di fare il ciclista, le mie assenze, mi sarei accontentato di una vita più tranquilla. Sì guadagno, ma non potrei mai vivere in 20 metri quadrati a Montecarlo o a Lugano. Abbandonare la Sicilia equivale a condannarla. Quando vado all’aeroporto, sono sereno perché so che la mia famiglia è tranquilla dov’è”.

Mi manca una grande vittoria

falcone borsellino

“Mi manca una grande vittoria. Quest’anno, al Giro, avrei potuto vincere la tappa del Mortirolo. A Ponte di Legno ero più veloce di Ciccone e Hirt ma mi hanno chiesto di aspettare Nibali. Pioveva, ero congelato, ho aspettato, è il contratto. Se mi avessero considerato un po’ di più, avrei vinto. A forza di essere gregario, di sacrificarsi per la squadra, si perde il senso della vittoria”.

Sottovalutato

ROBERTO SAVIANO

“Corro nell’ombra del gruppo, nel limbo, tra il paradiso e l’inferno. Non si parla mai di me, posso comprenderlo ma talvolta sono sottovalutato e mi piacerebbe che la stampa fosse più democratica”.

damiano caruso nibali nibali nibali